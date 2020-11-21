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Dicas da Nanda

O jeans rasgado está voltando com tudo. Aposte!

Não importa se for calça skinny, reta, cropped ou até mesmo saia, a dica é investir na tendência e criar os mais diferentes looks

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 nov 2020 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda - jeans rasgado
Com tênis e camisa em um visual mais despojado Crédito: Pinterest
Parece que a era dos jeans rasgados está voltando mesmo com tudo. E  não importa se for calça skinny, reta, cropped ou até mesmo saia. O importante é contar com esse detalhe especial que faz toda a diferença: pequenos rasgos em diversas partes da peça. Pode até parecer algo sem importância, mas eu garanto que essa pequena particularidade pode tornar o seu look mais bacana, moderno e com personalidade. 
Dicas da Nanda - jeans rasgado
No modelo saia lápis com camisa branca Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda - jeans rasgado
Com rasteira, numa produção mais chique Crédito: Pinterest
Duvida? Então olha só: pense em looks mais alternativos - looks com peças neutras e jeans chamam muita atenção, mesmo sendo básicos. E quando o jeans tem o rasgo, deixa a composição mais cheia de bossa. Pra fechar, basta apostar em acessórios pra garantir ainda mais charme à produção.
Dicas da Nanda - jeans rasgado
Com mule para algo mais casual Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda - jeans rasgado
Com salto e transparência. Ideal pra balada Crédito: Pinterest
O importante é ter em mente que o jeans rasgado nos permite diversas outras possibilidades, com produções mais elegantes e cheias de estilo. Fica ótimo com blazer, camisas de seda ou com peças transparentes, scarpins de salto alto... Enfim, escolha as peças que têm mais a ver com o seu estilo e crie um look cheio de personalidade!

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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