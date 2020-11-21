O jeans rasgado está voltando com tudo. Aposte!

Com tênis e camisa em um visual mais despojado Crédito: Pinterest

Parece que a era dos jeans rasgados está voltando mesmo com tudo. E não importa se for calça skinny, reta, cropped ou até mesmo saia. O importante é contar com esse detalhe especial que faz toda a diferença: pequenos rasgos em diversas partes da peça. Pode até parecer algo sem importância, mas eu garanto que essa pequena particularidade pode tornar o seu look mais bacana, moderno e com personalidade.

No modelo saia lápis com camisa branca Crédito: Pinterest

Com rasteira, numa produção mais chique Crédito: Pinterest

Duvida? Então olha só: pense em looks mais alternativos - looks com peças neutras e jeans chamam muita atenção, mesmo sendo básicos. E quando o jeans tem o rasgo, deixa a composição mais cheia de bossa. Pra fechar, basta apostar em acessórios pra garantir ainda mais charme à produção.

Com mule para algo mais casual Crédito: Pinterest

Com salto e transparência. Ideal pra balada Crédito: Pinterest