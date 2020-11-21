O jeans rasgado está voltando com tudo. Aposte!

Parece que a era dos jeans rasgados está voltando mesmo com tudo. E não importa se for calça skinny, reta, cropped ou até mesmo saia. O importante é contar com esse detalhe especial que faz toda a diferença: pequenos rasgos em diversas partes da peça. Pode até parecer algo sem importância, mas eu garanto que essa pequena particularidade pode tornar o seu look mais bacana, moderno e com personalidade.
Duvida? Então olha só: pense em looks mais alternativos - looks com peças neutras e jeans chamam muita atenção, mesmo sendo básicos. E quando o jeans tem o rasgo, deixa a composição mais cheia de bossa. Pra fechar, basta apostar em acessórios pra garantir ainda mais charme à produção.
O importante é ter em mente que o jeans rasgado nos permite diversas outras possibilidades, com produções mais elegantes e cheias de estilo. Fica ótimo com blazer, camisas de seda ou com peças transparentes, scarpins de salto alto... Enfim, escolha as peças que têm mais a ver com o seu estilo e crie um look cheio de personalidade!