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Dicas da Nanda

Vestidos estampados são as peças desejo da temporada

Mini estampa de poá, animal print e a típica estampa havaiana devem seguir com seus lugares garantidos nos armários nessa e na próxima estação

Públicado em 

07 nov 2020 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Vestidos estampados; dicas da nanda
Escolha sua estampa favorita e aposte. Crédito: Reprodução Pinterest
Os vestidos estampados, sem dúvida nenhuma, são as peças mais cobiçados da temporada e, ao que tudo indica, vão continuar protagonizando muitos looks na próxima estação.
Uma das estampas mais desejadas é a mini estampa de poá.  Além de ela garantir um look pra lá de estiloso e chique na medida, o print de bolinhas é atemporal e superversátil. Invista agora e use sempre sem sair da tendência.
Uma outra estampa que continua em alta é a animal print. Ela já se consolidou em nossos armários e virou figurinha fácil no street style mundo afora, seja a onça, zebra ou tigre.
Vestidos estampados; dicas da nanda
O animal print e as cores fortes seguem firmes entre as principais apostas para a nova estação Crédito: Reprodução Pinterest
Já o print havaiano vem sendo a bola da vez, depois do sucesso das camisas, agora é a vez de apostar nos vestidos com essa padronagem, com cores vibrantes e uma pegada surfista, que resultam em um look estiloso e superdivertido.
E você, qual é a sua estampa favorita?
Vestidos estampados; dicas da nanda
O print havaiano é uma trend herdada das camisas que deve se manter Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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