Vestidos estampados são as peças desejo da temporada

Os vestidos estampados, sem dúvida nenhuma, são as peças mais cobiçados da temporada e, ao que tudo indica, vão continuar protagonizando muitos looks na próxima estação.
Uma das estampas mais desejadas é a mini estampa de poá. Além de ela garantir um look pra lá de estiloso e chique na medida, o print de bolinhas é atemporal e superversátil. Invista agora e use sempre sem sair da tendência.
Uma outra estampa que continua em alta é a animal print. Ela já se consolidou em nossos armários e virou figurinha fácil no street style mundo afora, seja a onça, zebra ou tigre.
Já o print havaiano vem sendo a bola da vez, depois do sucesso das camisas, agora é a vez de apostar nos vestidos com essa padronagem, com cores vibrantes e uma pegada surfista, que resultam em um look estiloso e superdivertido.
E você, qual é a sua estampa favorita?