Calça flare: aposte na queridinha do street style

Você pode brincar com as cores e estampas ou apostar nos clássicos p&b. Crédito: Reprodução Pinterest

Estamos a cada dia mais próximos do verão, o que quer dizer que os looks ficarão mais leves, curtos e coloridos, né? Pois é, mas de vez em quando a vontade de criarmos looks mais estilosos bate mais forte e então resolvemos nos “montar”.

Agora, mais do que nunca a silhueta retrô está super em alta e os looks vintage são como uma marca de um movimento moderno. A calça flare é uma das peças que está dentro desse novo universo e é a queridinha do street style dos últimos tempos. Seja no modelo cropped, encurtada e descontraída, ou no modelo mais longo, de alfaiataria ou jeans...

Existem vários modelos e recortes, basta escolher o seu favorito e se jogar na trend. Crédito: Reprodução Pinterest

Tudo começa pela modelagem, afinal, a flare valoriza a silhueta, é confortável, se adapta aos diferentes estilos, ocasiões e ainda ganha espaço do inverno ao verão.

Ela é poderosa para quem quer ficar mais longilínea pois tem o efeito alongador instantâneo, e deixa a produção mais clássica e arrumadinha sem esforço.

No verão, use com top cropped de crochê, de babados, camiseta, lingerie e por aí vai. Basta soltar a criatividade!