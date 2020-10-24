Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica da Nanda

Calça flare: aposte na queridinha do street style

Também conhecida como calça "boca de sino", a  flare valoriza a silhueta, é confortável, se adapta aos diferentes estilos e ocasiões e ainda ganha espaço do inverno ao verão.

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 06:00

Públicado em 

24 out 2020 às 06:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda: calça flare é a queridinha do street style
Você pode brincar com as cores e estampas ou apostar nos clássicos p&b. Crédito: Reprodução Pinterest
Estamos a cada dia mais próximos do verão, o que quer dizer que os looks ficarão mais leves, curtos e coloridos, né? Pois é, mas de vez em quando a vontade de criarmos looks mais estilosos bate mais forte e então resolvemos nos “montar”.
Agora, mais do que nunca a silhueta retrô está super em alta e os looks vintage são como uma marca de um movimento moderno. A calça flare é uma das peças que está dentro desse novo universo e é a queridinha do street style dos últimos tempos. Seja no modelo cropped, encurtada e descontraída, ou no modelo mais longo, de alfaiataria ou jeans...
Dicas da Nanda: calça flare é a queridinha do street style
Existem vários modelos e recortes, basta escolher o seu favorito e se jogar na trend. Crédito: Reprodução Pinterest
Tudo começa pela modelagem, afinal, a flare valoriza a silhueta, é confortável, se adapta aos diferentes estilos, ocasiões e ainda ganha espaço do inverno ao verão.
Ela é poderosa para quem quer ficar mais longilínea pois tem o efeito alongador instantâneo, e deixa a produção mais clássica e arrumadinha sem esforço.
No verão, use com top cropped de crochê, de babados, camiseta, lingerie e por aí vai. Basta soltar a criatividade!
Dicas da Nanda: calça flare é a queridinha do street style
A produção ganha todo um charme sem muito esforço. Crédito: Reprodução Pinterest

Veja Também

Tons de laranja são a tendência da temporada; escolha o seu e aposte

Bermuda de sarja promete ser a queridinha do verão 2021

Nail art: veja quais são os estilos que estão bombando

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

Tópicos Relacionados

Moda opinião Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parede de imóvel ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida, em Cariacica
Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica
Imagem de destaque
Do fundo do mar ao skincare: conheça os novos ativos marinhos da beleza coreana
Imagem de destaque
Oxum: 5 formas de se conectar com a orixá do amor e da prosperidade 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados