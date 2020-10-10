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Dica da Nanda

Bermuda de sarja promete ser a queridinha do verão 2021

Ela desbancou o amado biker short e se tornou a queridinha do verão no Hemisfério Norte. Saiba como incluí-la nos seus looks

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 08:00

Públicado em 

10 out 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Bermuda de sarja é tendência da temporada
Fresquinha, a bermuda de sarja já está entre as favoritas nas temporadas de calor. Crédito: Reprodução Pinterest
Os dias estão cada vez mais quentes e usar peças fresquinhas e confortáveis nesse momento é tudo o que desejamos. Uma peça que está fazendo muito sucesso lá fora e que já, já aparece por aqui, é a bermuda de sarja. Ela desbancou o amado biker short e se tornou a queridinha do verão no Hemisfério Norte.
Versátil e cheia de personalidade, ela é aquele tipo de peça que combina com tudo, seja para um look mais fashionista, seja para looks de praia ou até mesmo pra ficar em casa com uma camiseta naqueles dias de muito calor.
Bermuda de sarja é tendência da temporada
A peça pode ser usada desde looks mais  Crédito: Reprodução Pinterest
Apesar de ser uma peça bem básica, ela transforma o look em segundos, basta criar combinações certeiras e cheias de estilo.
O novo modelo de short também é uma ótima opção para compor os looks de praia, o item sobreposto por uma camisa da mesma cor, resulta em um produção chique e nada óbvia. Adicione acessórios para elevar a produção.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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