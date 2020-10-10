Bermuda de sarja promete ser a queridinha do verão 2021

Fresquinha, a bermuda de sarja já está entre as favoritas nas temporadas de calor. Crédito: Reprodução Pinterest

Os dias estão cada vez mais quentes e usar peças fresquinhas e confortáveis nesse momento é tudo o que desejamos. Uma peça que está fazendo muito sucesso lá fora e que já, já aparece por aqui, é a bermuda de sarja. Ela desbancou o amado biker short e se tornou a queridinha do verão no Hemisfério Norte.

Versátil e cheia de personalidade, ela é aquele tipo de peça que combina com tudo, seja para um look mais fashionista, seja para looks de praia ou até mesmo pra ficar em casa com uma camiseta naqueles dias de muito calor.

A peça pode ser usada desde looks mais Crédito: Reprodução Pinterest

Apesar de ser uma peça bem básica, ela transforma o look em segundos, basta criar combinações certeiras e cheias de estilo.