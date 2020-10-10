Bermuda de sarja promete ser a queridinha do verão 2021

Os dias estão cada vez mais quentes e usar peças fresquinhas e confortáveis nesse momento é tudo o que desejamos. Uma peça que está fazendo muito sucesso lá fora e que já, já aparece por aqui, é a bermuda de sarja. Ela desbancou o amado biker short e se tornou a queridinha do verão no Hemisfério Norte.
Versátil e cheia de personalidade, ela é aquele tipo de peça que combina com tudo, seja para um look mais fashionista, seja para looks de praia ou até mesmo pra ficar em casa com uma camiseta naqueles dias de muito calor.
Apesar de ser uma peça bem básica, ela transforma o look em segundos, basta criar combinações certeiras e cheias de estilo.
O novo modelo de short também é uma ótima opção para compor os looks de praia, o item sobreposto por uma camisa da mesma cor, resulta em um produção chique e nada óbvia. Adicione acessórios para elevar a produção.