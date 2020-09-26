Sandália estilo pescador ganha destaque na nova temporada

Fisherman sandal Crédito: Reprodução Pinterest

Um modelo de sandália um tanto peculiar, mas que está fazendo a cabeça das mais antenadas por aí é a fisherman sandal, que nada mais é do que uma sandália estilo pescador. Uma mistura do estilo gladiador com a Melissa que usávamos quando éramos crianças.

O modelo tem um estilo que fala por si só, com uma pegada sofisticada e minimalista e fica em perfeita harmonia quando coordenada com um vestido esvoaçante, peças jeans ou de alfaiataria.

Fisherman sandal Crédito: Reprodução Pinterest

Nessa temporada, esses estilos de sapatos mais clássicos e funcionais ganham destaque em quase todos os looks e se tornam itens essenciais pra qualquer ocasião do dia a dia.

E já te adianto que eles vão te surpreender e transformar as suas produções em combinações muitos mais descoladas e chiques, sem esforço nenhum!