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Dica da Nanda

Sandália estilo pescador ganha destaque na nova temporada

Uma mistura do estilo gladiador com a Melissa que usávamos quando éramos criança, a fisherman sandal tem uma pegada sofisticada e minimalista

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 08:00

Públicado em 

26 set 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Fisherman sandal
Fisherman sandal Crédito: Reprodução Pinterest
Um modelo de sandália um tanto peculiar, mas que está fazendo a cabeça das mais antenadas por aí é a fisherman sandal, que nada mais é do que uma sandália estilo pescador. Uma mistura do estilo gladiador com a Melissa que usávamos quando éramos crianças.
O modelo tem um estilo que fala por si só, com uma pegada sofisticada e minimalista e fica em perfeita harmonia quando coordenada com um vestido esvoaçante, peças jeans ou de alfaiataria.
Fisherman sandal
Fisherman sandal Crédito: Reprodução Pinterest
Nessa temporada, esses estilos de sapatos mais clássicos e funcionais ganham destaque em quase todos os looks e se tornam itens essenciais pra qualquer ocasião do dia a dia.
E já te adianto que eles vão te surpreender e transformar as suas produções em combinações muitos mais descoladas e chiques, sem esforço nenhum!
Fisherman sandal
Fisherman sandal Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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