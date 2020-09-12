Jeans + sandália flat: dupla imbatível

Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest

Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest

Os dias já estão mais quentes e se tem uma combinação que funciona no ato e traz mais praticidade é a dupla de jeans e sandália flat.

A sandália atemporal é um curinga para arrematar produções mais descontraídas e fica ainda mais moderna quando usada com jeans. A combinação vai do trabalho ao happy hour em looks leves, descomplicados e fresquinhos.

Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest

Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest

Se o seu trabalho permite um look um pouco menos formal, a combinação pode ser aposta mais do que certeira. E para deixar a produção mais elegante, a camisa de alfaiataria é uma ótima escolha. Já para o fim de semana, garantindo conforto e estilo, aposte no duo com top cropped ou camiseta.

E o legal é que existem milhares de estilos de flat que você pode combinar com a sua modelagem de jeans preferida.

Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest