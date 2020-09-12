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Moda

Jeans + sandália flat: dupla imbatível

A flat é um curinga para arrematar produções descontraídas e fica ainda mais moderna quando usada com calça jeans

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

12 set 2020 às 09:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade Fernanda Trindade
Calça jeans + sandália flat é tendência
Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest
Calça jeans + sandália flat é tendência
Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest
Os dias já estão mais quentes e se tem uma combinação que funciona no ato e traz mais praticidade é a dupla de jeans e sandália flat.
A sandália atemporal é um curinga para arrematar produções mais descontraídas e fica ainda mais moderna quando usada com jeans. A combinação vai do trabalho ao happy hour em looks leves, descomplicados e fresquinhos.
Calça jeans + sandália flat é tendência
Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest
Calça jeans + sandália flat é tendência
Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest
Se o seu trabalho permite um look um pouco menos formal, a combinação pode ser aposta mais do que certeira. E para deixar a produção mais elegante, a camisa de alfaiataria é uma ótima escolha. Já para o fim de semana, garantindo conforto e estilo, aposte no duo com top cropped ou camiseta.
E o legal é que existem milhares de estilos de flat que você pode combinar com a sua modelagem de jeans preferida. 
Calça jeans + sandália flat é tendência
Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest
Calça jeans + sandália flat é tendência
Calça jeans + sandália flat é tendência Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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