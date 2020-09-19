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Dicas da Nanda

Conheça o vestido que está fazendo a cabeça das fashionistas

Uma das maiores apostas para a próxima temporada, o Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento e já é sucesso pelas ruas mundo afora

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

19 set 2020 às 09:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento
Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento Crédito: Pinterest
Uma das maiores apostas de vestido para a próxima temporada, e que já temos visto há algum tempo pela ruas mundo afora, é o Breezy Dress. O Breezy nada mais é do que um vestido com recortes de camadas no comprimento e sem babados.
Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento
As rasteiras ficam perfeitas com o modelo Crédito: Pinterest
Em um primeiro momento ele pode até aparecer exagerado, por conta do volume, mas a peça é tão democrática e versátil, que vale o investimento. Além disso, permite produções nada óbvias, que sem dúvida alguma, você acabar se encantando. Como eu, aliás.
Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento
Se quiser um estilo mais delicado, aposte no tamando com tiara Crédito: Pinterest
Sabe aquele modelo prático, básico mas ao mesmo tempo estiloso e que te deixa pronta pra qualquer ocasião em segundos? E tem mais: ele combina com todos os tipos de sapatos, desde o tênis até as sandálias de estilo pescador - meu modelo favorito para compor esse tipo de look!
Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento
O Breezy Dress também vai bem com tênis branco Crédito: Pinterest
Seja em cores fortes, estampas, curto ou midi, aposte sem medo de errar porque esse vestido vai ser a sua peça curinga da próxima estação.
Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento
Um calçado pesado, como o coturno, faz um contraponto interessante Crédito: Pinterest
E apesar de ele bastar por si só, acrescentar acessórios como chapéu,  óculos, colares, anéis ou pulseiras está mais do que liberado!
Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento
Ele fica ainda mais charmoso se você acrescentar acessórios como chapéu, óculos, colares, anéis ou pulseiras Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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