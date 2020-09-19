Conheça o vestido que está fazendo a cabeça das fashionistas

Breezy Dress tem recortes de camadas no comprimento Crédito: Pinterest

Uma das maiores apostas de vestido para a próxima temporada, e que já temos visto há algum tempo pela ruas mundo afora, é o Breezy Dress. O Breezy nada mais é do que um vestido com recortes de camadas no comprimento e sem babados.

As rasteiras ficam perfeitas com o modelo Crédito: Pinterest

Em um primeiro momento ele pode até aparecer exagerado, por conta do volume, mas a peça é tão democrática e versátil, que vale o investimento. Além disso, permite produções nada óbvias, que sem dúvida alguma, você acabar se encantando. Como eu, aliás.

Se quiser um estilo mais delicado, aposte no tamando com tiara Crédito: Pinterest

Sabe aquele modelo prático, básico mas ao mesmo tempo estiloso e que te deixa pronta pra qualquer ocasião em segundos? E tem mais: ele combina com todos os tipos de sapatos, desde o tênis até as sandálias de estilo pescador - meu modelo favorito para compor esse tipo de look!

O Breezy Dress também vai bem com tênis branco Crédito: Pinterest

Seja em cores fortes, estampas, curto ou midi, aposte sem medo de errar porque esse vestido vai ser a sua peça curinga da próxima estação.

Um calçado pesado, como o coturno, faz um contraponto interessante Crédito: Pinterest

E apesar de ele bastar por si só, acrescentar acessórios como chapéu, óculos, colares, anéis ou pulseiras está mais do que liberado!