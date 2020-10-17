Tons de laranja são a tendência da temporada; escolha o seu e aposte

Depois de toda a turbulência que vivemos com a pandemia, o mundo está se reorganizando. Agora, aposta em um clima mais positivo e alegre para as próximas estações. Por isso, você pode esperar por uma grande diversidade de cores fortes e coloridas na paleta do verão. E o tom laranja é uma das apostas fortes para a estação, dos tons mais abertos aos mais escuros, a cor é unanimidade e ele é um dos poucos tons que valoriza absolutamente todos os tipos de pele. Invista sem medo em produções monocromáticas ou insira pitadas da cor no look .