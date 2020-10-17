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Dica da Nanda

Tons de laranja são a tendência da temporada; escolha o seu e aposte

A paleta do verão promete vir cheia de cores fortes e o tom laranja é uma das apostas fortes para a estação, que tal escolher o seu tom e experimentar a "trend collor"?

Públicado em 

17 out 2020 às 06:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda: tons de laranja são hit da temporada
Dica da Nanda: tons de laranja prometem ser o hit da temporada. Crédito: Reprodução Pinterest
Depois de toda a turbulência que vivemos com a pandemia, o mundo está se reorganizando. Agora, aposta em um clima mais positivo e alegre para as próximas estações. Por isso, você pode esperar por uma grande diversidade de cores fortes e coloridas na paleta do verão. E o tom laranja é uma das apostas fortes para a estação, dos tons mais abertos aos mais escuros, a cor é unanimidade e ele é um dos poucos tons que valoriza absolutamente todos os tipos de pele. Invista sem medo em produções monocromáticas ou insira pitadas da cor no look .
Por ser uma cor solar, se adapta muito bem às brasileiras e super combina com o nosso calor tropical.
Dicas da Nanda: tons de laranja são hit da temporada
Os modelos e peças podem variar de acordo com o seu estilo. Crédito: Reprodução Pinterest
Shapes mais amplos e soltos são os preferidos, mas o toque mais estruturado e refinado de algumas peças dão a sensação de que dedicamos uma atenção maior ao visual, como as modelagens de alfaiataria, por exemplo, que dependendo da roupa, traz aquele tão desejado aspecto “easy chic”.
E você, gosta de laranja? Que tal se aventurar em peças nesse tom?
Dicas da Nanda: tons de laranja são hit da temporada
Escolha sua peça laranja favorita e se jogue nessa tendência. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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