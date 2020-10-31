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Dica da Nanda

Decote nas costas: aposte na tendência nos dias quentes

A bola da vez é deixar as costas de fora, e quanto menos tecido, melhor. Muito menos óbvio do que o decote habitual, a versão traseira é tão sexy quanto e ainda é elegante que só.

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 06:00

Públicado em 

31 out 2020 às 06:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade Fernanda Trindade
Dicas da Nanda: decote nas costas
O modelo do decote pode ficar à sua escolha, o que importa é colocar as costas pra jogo. Crédito: Reprodução Pinterest
É indiscutível: as temperaturas sobem e, na mesma proporção, aumenta a quantidade de pele à mostra. Os comprimentos diminuem, as botas dão lugar às rasteirinhas, as mangas longas às alças finas e os decotes despencam. Mas se engana quem pensa que é do decote tradicional que estou falando, tá? A bola da vez é deixar as costas de fora, e quanto menos tecido, melhor.
Muito menos óbvio do que o decote habitual, a versão traseira é tão sexy quanto e ainda é elegante que só.
Dicas da Nanda: decote nas costas
A versão com laços pode dar um charme todo especial à produção. Crédito: Reprodução Pinterest
Use com jeans para elevar o visual mais básico, para uma produção mais sofisticada optar por um salto deixa o look mais sofisticado, mas se você prefere algo mais descolado, invista no tênis e bermuda de sarja e crie uma produção pra lá de atual.
Tenho certeza que o detalhe vai protagonizar muitos looks de verão!
Dicas da Nanda: decote nas costas
Você pode adaptar a trend a vários looks: do clássico ao despojado Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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