Decote nas costas: aposte na tendência nos dias quentes

O modelo do decote pode ficar à sua escolha, o que importa é colocar as costas pra jogo. Crédito: Reprodução Pinterest

É indiscutível: as temperaturas sobem e, na mesma proporção, aumenta a quantidade de pele à mostra. Os comprimentos diminuem, as botas dão lugar às rasteirinhas, as mangas longas às alças finas e os decotes despencam. Mas se engana quem pensa que é do decote tradicional que estou falando, tá? A bola da vez é deixar as costas de fora, e quanto menos tecido, melhor.

Muito menos óbvio do que o decote habitual, a versão traseira é tão sexy quanto e ainda é elegante que só.

A versão com laços pode dar um charme todo especial à produção. Crédito: Reprodução Pinterest

Use com jeans para elevar o visual mais básico, para uma produção mais sofisticada optar por um salto deixa o look mais sofisticado, mas se você prefere algo mais descolado, invista no tênis e bermuda de sarja e crie uma produção pra lá de atual.

Tenho certeza que o detalhe vai protagonizar muitos looks de verão!