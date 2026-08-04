Casa do Cidadão recebe feira de empreendedoras no Agosto Lilás em Vitória

A Casa do Cidadão, em Itararé, recebe nesta quarta (5) e quinta-feira (6) mais uma edição da Feira de Mulheres Empreendedoras de Vitória, das 8h às 17h, com entrada gratuita. O evento integra a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização para o enfrentamento e a prevenção da violência contra a mulher.
Com a participação de expositoras que transformaram talento e dedicação em fonte de renda, a feira é promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio da Subsecretaria da Mulher.
Quem visitar o espaço poderá encontrar roupas e acessórios, perfumaria artesanal, bordados, crochê, tricô, peças em resina e madeira, itens de decoração e opções de gastronomia artesanal. Tudo produzido por mulheres acompanhadas pelos serviços municipais.
A iniciativa segue a campanha Agosto Lilás de tratar a autonomia financeira como ferramenta de enfrentamento à violência contra a mulher. Ganhar visibilidade e ampliar as vendas, segundo a organização, contribui para a independência econômica das participantes.
O Agosto Lilás reforça que o enfrentamento à violência contra a mulher também passa pela promoção da autonomia. Cada empreendedora presente representa uma história de coragem, talento e independência.
Fernanda Vieira subsecretária municipal da Mulher
O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, também destaca o compromisso com políticas públicas de dignidade e oportunidade. "A feira cria condições para que as empreendedoras ampliem a clientela, fortaleçam os negócios e conquistem mais independência financeira, aspecto fundamental para uma vida livre de violência", diz.
A feira é um espaço permanente que, ao longo do ano, percorre diferentes pontos da cidade, aproximando as expositoras do público e fortalecendo a economia local.
Feira de Mulheres Empreendedoras
Com peças de moda, artesanato e gastronomia feitos por mulheres empreendedoras, em mais uma ação do Agosto Lilás.
Quarta (5) e quinta-feira (6)
8h às 17h
Casa do Cidadão (Av. Maruípe, 2.544) - Itararé, Vitória
Entrada gratuita