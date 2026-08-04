Casa do Cidadão recebe feira de empreendedoras no Agosto Lilás em Vitória

A Casa do Cidadão, em Itararé, recebe nesta quarta (5) e quinta-feira (6) mais uma edição da Feira de Mulheres Empreendedoras de Vitória, das 8h às 17h, com entrada gratuita. O evento integra a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização para o enfrentamento e a prevenção da violência contra a mulher.





Com a participação de expositoras que transformaram talento e dedicação em fonte de renda, a feira é promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio da Subsecretaria da Mulher.





Quem visitar o espaço poderá encontrar roupas e acessórios, perfumaria artesanal, bordados, crochê, tricô, peças em resina e madeira, itens de decoração e opções de gastronomia artesanal. Tudo produzido por mulheres acompanhadas pelos serviços municipais.