“Ela Pod, Todas Podem"

Agosto Lilás: live apresenta os caminhos para a vítima de violência pedir ajuda

Podcast de A Gazeta estreia nesta quarta-feira (6), às 19h, com tema dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher

Agosto Lilás é um mês dedicado à conscientização sobre o fim da violência contra a mulher, com o objetivo de fortalecer ações de enfrentamento e divulgar canais de apoio. No Brasil, milhares de mulheres ainda estão presas a ciclos de agressão, muitas vezes sem saber a quem recorrer. Para abrir espaço ao diálogo e à informação, o primeiro episódio do podcast "Ela Pod, Todas Podem" aborda o tema: "Agosto Lilás: Os caminhos para a mulher vítima de violência pedir ajuda". O bate-papo será transmitido ao vivo no site de A Gazeta, no YouTube e nas redes sociais.>