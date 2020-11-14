Bolsa de ombro: tendência dos anos 90 volta a fazer sucesso

Versátil e com tamanho ideal, a bolsinha de ombro volta a ser tendência Crédito: Reprodução Pinterest

Ter acessórios aliados e assertivos para o nosso dia a dia é indispensável, e agora é a hora de apostar em truques de styling com essas peças para dar um up no look.

Se tem uma tendência que eu aderi e vou continuar usando por muito tempo é a bolsa de ombro. Febre nos anos 90, ela deixa qualquer produção mais estilosa, com uma pegada vintage no ato, além de ser funcional e ter o tamanho ideal.

O acessório pode ser utilizado de looks mais arrumados e clássicos, ao comfy e básico. Crédito: Reprodução Pinterest

Seja com camiseta, jeans ou até um blazer, a bolsinha de ombro é infalível e indispensável nas minhas produções para a próxima temporada. Sem falar que ela é clássica, elegante, super charmosa e uma ótima opção para sair da mesmice.

Então pegue sua bolsinha do fundo do armário, tire-a da mão e pendure-a nos ombros, pois o modelo ainda vai ferver por muito tempo!