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Dica da Nanda

Bolsa de ombro: tendência dos anos 90 volta a fazer sucesso

Pegue sua bolsinha do fundo do armário, tire-a da mão e pendure-a nos ombros, pois o modelo ainda vai ferver por muito tempo!

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:06

Públicado em 

14 nov 2020 às 17:06
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dica da Nanda: bolsa de ombro
Versátil e com tamanho ideal, a bolsinha de ombro volta a ser tendência Crédito: Reprodução Pinterest
Ter acessórios aliados e assertivos para o nosso dia a dia é indispensável, e agora é a hora de apostar em truques de styling com essas peças para dar um up no look.
Se tem uma tendência que eu aderi e vou continuar usando por muito tempo é a bolsa de ombro. Febre nos anos 90, ela deixa qualquer produção mais estilosa, com uma pegada vintage no ato, além de ser funcional e ter o tamanho ideal.
Dica da Nanda: bolsa de ombro
O acessório pode ser utilizado de looks mais arrumados e clássicos, ao comfy e básico. Crédito: Reprodução Pinterest
Seja com camiseta, jeans ou até um blazer, a bolsinha de ombro é infalível e indispensável nas minhas produções para a próxima temporada. Sem falar que ela é clássica, elegante, super charmosa e uma ótima opção para sair da mesmice.
Então pegue sua bolsinha do fundo do armário, tire-a da mão e pendure-a nos ombros, pois o modelo ainda vai ferver por muito tempo!
Dica da Nanda: bolsa de ombro
Escolha seu modelo favorito e aposte. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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