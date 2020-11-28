Cor sim, cor não: a clássica estampa de listras é a trend da temporada

Uma estampa super fácil de combinar e que você provavelmente já usou algumas vezes é a estampa de listras. É inevitável. Até quem não é muito fã de estampas, e prefere looks mais básicos, se rende a elas. Tem como não amar um detalhe que vai bem da produção do fim de semana ao look de escritório? Eu respondo: não.
As listras vão muito bem sozinhas ou até acompanhada de outros prints, em um mix pra lá de estiloso.
Por isso, estamos sempre em busca de novas maneiras de usá-las. E quanto mais a gente procura mais encontramos estilos diferentes de colocar as queridinhas em prática. Então vem ver algumas dicas de ouro pra você que é fã da estampa!