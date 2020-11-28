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Dica da Nanda

Cor sim, cor não: a clássica estampa de listras é a trend da temporada

Presente nos looks de trabalho e nas produções do fim de semana, o listrado está com tudo. É só escolher seu estilo preferido e apostar porque é hit garantido

Públicado em 

28 nov 2020 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dica da Nanda: estampa listrada
A estampa permite escolher das listras básicas às mais diferentonas. Crédito: Reprodução Pinterest
Uma estampa super fácil de combinar e que você provavelmente já usou algumas vezes é a estampa de listras. É inevitável. Até quem não é muito fã de estampas, e prefere looks mais básicos,  se rende a elas. Tem como não amar um detalhe que vai bem da produção do fim de semana ao look de escritório? Eu respondo: não.
As listras vão muito bem sozinhas ou até acompanhada de outros prints, em um mix pra lá de estiloso. 
Dica da Nanda: estampa listrada
As listras também são protagonistas quando o assunto é mix de estampas, Crédito: Reprodução Pinterest
Por isso, estamos sempre em busca de novas maneiras de usá-las. E quanto mais a gente procura mais encontramos estilos diferentes de colocar as queridinhas em prática. Então vem ver algumas dicas de ouro pra você que é fã da estampa!
Dica da Nanda: estampa listrada
Agora é só escolher seu estilo favorito e apostar na trend. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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