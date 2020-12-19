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Dicas a Nanda

Deixe o jeans um pouco de lado e invista em calças de tecido

Sim, as calças não precisam ser esquecidas durante o verão. Alguns tecidos são bem frescos e rendem looks cheios de personalidade

Públicado em 

19 dez 2020 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda
Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda
Crédito: Pinterest
O calor deu as caras de vez e, em função disso, as calças começaram a ficar esquecidas no guarda-roupa. Pra muita gente, investir nessa peça no verão não é  uma boa ideia. Mas posso te provar que alguns modelos são superfrescos e capazes de render looks cheios de personalidade que farão você arrasar nessa temporada.
Dicas da Nanda
Crédito: Pinterest
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Vamos deixar o jeans um pouco de lado  e apostar em outros tecidos, que podem ser tão descolados quanto ele e que facilmente vão elevar qualquer visual nesse verão. Vem saber tudo!
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Crédito: Pinterest
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Os modelos pantacourt são os favoritos de muita gente por aí, por ser uma peça super prática para fazer combinações e elevar qualquer look com o seu estilo mais curto. Apostar nela em tecidos fluidos e combinar com t-shirts, sandálias e até mesmo outros tipos de sapato, garantem um visual pra lá de fashionista.
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Crédito: Pinterest
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Já a pantalona é  um dos modelos de calças que pode favorecer qualquer look sem grandes esforços, por alongar as pernas e garantir um efeito mais sofisticado. Invista nela com uma camiseta bem fresca de alcinha. Essa combinação deixa o visual mais moderno e descolado, seja com uma sandália de salto alto, um tênis mais sporty ou flats!
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Crédito: Pinterest
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A alfaiataria é um tecido de aposta infalível, muitas vezes pode parecer básico, mas te garanto que de básico não tem nada. Tem, sim, é muito estilo. Vale apostar sem medo e abusar do visual chique e confortável, com combinações nada óbvias.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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