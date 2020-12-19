Deixe o jeans um pouco de lado e invista em calças de tecido

O calor deu as caras de vez e, em função disso, as calças começaram a ficar esquecidas no guarda-roupa. Pra muita gente, investir nessa peça no verão não é uma boa ideia. Mas posso te provar que alguns modelos são superfrescos e capazes de render looks cheios de personalidade que farão você arrasar nessa temporada.
Vamos deixar o jeans um pouco de lado e apostar em outros tecidos, que podem ser tão descolados quanto ele e que facilmente vão elevar qualquer visual nesse verão. Vem saber tudo!
Os modelos pantacourt são os favoritos de muita gente por aí, por ser uma peça super prática para fazer combinações e elevar qualquer look com o seu estilo mais curto. Apostar nela em tecidos fluidos e combinar com t-shirts, sandálias e até mesmo outros tipos de sapato, garantem um visual pra lá de fashionista.
Já a pantalona é um dos modelos de calças que pode favorecer qualquer look sem grandes esforços, por alongar as pernas e garantir um efeito mais sofisticado. Invista nela com uma camiseta bem fresca de alcinha. Essa combinação deixa o visual mais moderno e descolado, seja com uma sandália de salto alto, um tênis mais sporty ou flats!
A alfaiataria é um tecido de aposta infalível, muitas vezes pode parecer básico, mas te garanto que de básico não tem nada. Tem, sim, é muito estilo. Vale apostar sem medo e abusar do visual chique e confortável, com combinações nada óbvias.