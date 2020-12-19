Deixe o jeans um pouco de lado e invista em calças de tecido

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

O calor deu as caras de vez e, em função disso, as calças começaram a ficar esquecidas no guarda-roupa. Pra muita gente, investir nessa peça no verão não é uma boa ideia. Mas posso te provar que alguns modelos são superfrescos e capazes de render looks cheios de personalidade que farão você arrasar nessa temporada.

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Vamos deixar o jeans um pouco de lado e apostar em outros tecidos, que podem ser tão descolados quanto ele e que facilmente vão elevar qualquer visual nesse verão. Vem saber tudo!

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Os modelos pantacourt são os favoritos de muita gente por aí, por ser uma peça super prática para fazer combinações e elevar qualquer look com o seu estilo mais curto. Apostar nela em tecidos fluidos e combinar com t-shirts, sandálias e até mesmo outros tipos de sapato, garantem um visual pra lá de fashionista.

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest

Já a pantalona é um dos modelos de calças que pode favorecer qualquer look sem grandes esforços, por alongar as pernas e garantir um efeito mais sofisticado. Invista nela com uma camiseta bem fresca de alcinha. Essa combinação deixa o visual mais moderno e descolado, seja com uma sandália de salto alto, um tênis mais sporty ou flats!

Crédito: Pinterest

Crédito: Pinterest