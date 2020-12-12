Sandálias acolchoadas devem ser a peça-desejo do verão

A tendência casa personalidade e conforto Crédito: Pinterest

Estamos deixando aos poucos alguns tipos de sapatos de lado e apostando com tudo em sandálias. Leves e frescas, elas sempre estão em alta no verão. Afinal, a praticidade na hora de arrematar o visual sempre fala mais alto e a estação mais quente do ano, que pede conforto sem abrir mão do toque fashionista e chique que tanto amamos.

A Chanel apostou no modelo papete Crédito: Pinterest

E já virou hit no street style Crédito: Pinterest

Estilosas e com uma pegada de design, as com efeito acolchoado devem invadir os looks na próxima temporada e virar peça-desejo da estação. O segredo para apostar nessa tendência sem cair na mesmice e arrasar no outfit é investir em cores que se sobressaem, como o verde que é um dos maiores protagonistas da estação.

O alcochoado também aparece no salto alto Crédito: Pinterest

Mas se você prefere um estilo mais clássico, a minha dica é investir em modelos de tonalidades mais neutras e minimalistas, que garantem um efeito cool no ato e podem ser usadas em qualquer produção.

Os modelos são os mais variados Crédito: Pinterest

Inspirada no estilo esportista, a sandália acolchoada aparece tanto na versão flat, a famosa rasteira, como de salto alto. Mas tudo com muito conforto, outra tendência que já vinha forte e se consolidou por conta da pandemia.