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Dicas da Nanda

Sandálias acolchoadas devem ser a peça-desejo do verão

O segredo para apostar nessa tendência sem cair na mesmice é investir em cores que se sobressaem, como o verde que é um dos maiores protagonistas da estação

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

12 dez 2020 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda, sandálias com efeito acolchoado
A tendência casa personalidade e conforto Crédito: Pinterest
Estamos deixando aos poucos alguns tipos de sapatos de lado e apostando com tudo em sandálias. Leves e frescas, elas sempre estão em alta no verão. Afinal, a praticidade na hora de arrematar o visual sempre fala mais alto e a estação mais quente do ano, que pede conforto sem abrir mão do toque fashionista e chique que tanto amamos.
Dicas da Nanda, sandálias com efeito acolchoado
A Chanel apostou no modelo papete Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda, sandálias com efeito acolchoado
E já virou hit no street style Crédito: Pinterest
Estilosas e com uma pegada de design, as com efeito acolchoado devem invadir os looks na próxima temporada e virar peça-desejo da estação. O segredo para apostar nessa tendência sem cair na mesmice e arrasar no outfit é investir em cores que se sobressaem, como o verde que é um dos maiores protagonistas da estação.
Dicas da Nanda, sandálias com efeito acolchoado
O alcochoado também aparece no salto alto Crédito: Pinterest
Mas se você prefere um estilo mais clássico, a minha dica é investir em modelos de tonalidades mais neutras e minimalistas, que garantem um efeito cool no ato e podem ser usadas em qualquer produção.
Dicas da Nanda, sandálias com efeito acolchoado
Os modelos são os mais variados Crédito: Pinterest
Inspirada no estilo esportista, a sandália acolchoada aparece tanto na versão flat, a famosa rasteira, como de salto alto. Mas tudo com muito conforto, outra tendência que já vinha forte e se consolidou por conta da pandemia.
Dicas da Nanda, sandálias com efeito acolchoado
Misture com peças mais sofisticadas para o look não ficar óbvio Crédito: Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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