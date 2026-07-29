Alexandre de Moraes mantém julgamento virtual de denúncia contra desembargador federal do ES

No pedido encaminhado ao Supremo, a defesa do desembargador requereu que o processo fosse retirado da pauta do plenário virtual e levado para julgamento presencial, alegando que essa modalidade garantiria às defesas o exercício da sustentação oral de forma síncrona perante os ministros da Primeira Turma.





Alexandre de Moraes, porém, rejeitou o argumento. Na decisão, o ministro afirmou que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria nem compromete o direito de defesa. Também destacou que o Regimento Interno do STF autoriza o relator a submeter processos ao plenário eletrônico.





Além disso, ressaltou que, caso tenha interesse, a defesa poderá apresentar sustentação oral por meio eletrônico, desde que observe o prazo previsto nas normas da Corte. Diante disso, indeferiu o pedido formulado pelos advogados de Macário.





A defesa do magistrado foi procurada para comentar a decisão do ministro do STF. Em caso de resposta, este texto será atualizado. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





A decisão não trata do mérito da acusação. O que será analisado pela Primeira Turma, na sessão virtual prevista para agosto, é se existem elementos suficientes para o recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Caso isso ocorra, Macário passará à condição de réu, e será aberta ação penal no Supremo.