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Macário Júdice

Alexandre de Moraes mantém julgamento virtual de denúncia contra desembargador federal do ES

Defesa do magistrado queria julgamento presencial

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 17:16

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

29 jul 2026 às 17:16
Desembargador Macário Judice Divulgação - AG

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido da defesa do desembargador federal Macário Ramos Judice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), para retirar do plenário virtual o julgamento que decidirá se o denunciado se tornará réu. Com a decisão, assinada nesta terça-feira (28), fica mantida a análise da denúncia pela Primeira Turma da Corte entre os dias 14 e 21 de agosto.


Macário foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de obstrução de investigação envolvendo organização criminosa armada e violação de sigilo funcional. A denúncia integra a investigação que apura o suposto vazamento de informações sigilosas da Operação Oricalco/Zargun, da Polícia Federal. O magistrado está preso preventivamente desde dezembro de 2025.

Defesa queria julgamento presencial

No pedido encaminhado ao Supremo, a defesa do desembargador requereu que o processo fosse retirado da pauta do plenário virtual e levado para julgamento presencial, alegando que essa modalidade garantiria às defesas o exercício da sustentação oral de forma síncrona perante os ministros da Primeira Turma.


Alexandre de Moraes, porém, rejeitou o argumento. Na decisão, o ministro afirmou que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria nem compromete o direito de defesa. Também destacou que o Regimento Interno do STF autoriza o relator a submeter processos ao plenário eletrônico.


Além disso, ressaltou que, caso tenha interesse, a defesa poderá apresentar sustentação oral por meio eletrônico, desde que observe o prazo previsto nas normas da Corte. Diante disso, indeferiu o pedido formulado pelos advogados de Macário.


A defesa do magistrado foi procurada para comentar a decisão do ministro do STF. Em caso de resposta, este texto será atualizado. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.


A decisão não trata do mérito da acusação. O que será analisado pela Primeira Turma, na sessão virtual prevista para agosto, é se existem elementos suficientes para o recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Caso isso ocorra, Macário passará à condição de réu, e será aberta ação penal no Supremo.

Prisão foi mantida em maio

A decisão é mais uma derrota para o magistrado no STF. Em maio deste ano, Alexandre de Moraes já havia negado um pedido de revogação da prisão preventiva de Macário, mantendo o desembargador preso. 


Na ocasião, o ministro entendeu que permaneciam os fundamentos que justificaram a medida cautelar, especialmente diante da gravidade dos fatos investigados, conforme mostrou A Gazeta.

Relembre o caso

Macário Ramos Judice Neto foi preso no âmbito da investigação que apura o suposto vazamento de informações sigilosas da Operação Oricalco/Zargun, conduzida pela Polícia Federal. Segundo a apuração, dados sobre diligências policiais teriam sido repassados de forma ilegal, comprometendo o andamento das investigações.


No relatório final, a Polícia Federal informou que deixou de indiciar formalmente o desembargador apenas porque ele ocupa o cargo de magistrado federal, hipótese em que a legislação impede o indiciamento pela autoridade policial. Posteriormente, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Macário e outros investigados.

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