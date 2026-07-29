IA e cultura de dados libertam jornalistas para investigação, aponta 4º Data Day

A inteligência artificial e a análise estratégica de dados vêm sendo incorporadas às redações não para substituir jornalistas, mas para tirar deles tarefas repetitivas e abrir espaço para investigação, apuração e checagem de fatos.
O recado esperançoso foi deixado pelo 4º Data Day, evento promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), em São Paulo, na última terça-feira (28). A ideia foi reunir profissionais de veículos de comunicação, entidades do setor e universidades para discutir o tema “Estratégias de dados e IA que dão certo”.
A gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta e coordenadora do Comitê de Estratégias Digitais da ANJ, Elaine Silva, participou de dois painéis do Data Day e defendeu uma visão estratégica de onde investir a inteligência artificial. “A gente está vivendo uma transformação muito grande com a mudança na forma como as buscas são feitas e como os leitores vêm nos encontrando. Isso está sendo um desafio grande", afirma.
Para Elaine, mesmo quando a busca do usuário passa por inteligência artificial, é nas fontes confiáveis que ele checa a informação, e assim, os veículos regionais ganham credibilidade. Ela também destaca a importância de valorizar o leitor fiel e o engajamento do público recorrente.
A gente tem que estar tecnologicamente bem, com conteúdo bom, com conteúdo relevante, para que a gente seja mostrado para os usuários
Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta
A programação foi conduzida pela diretora de Mercado Leitor do Estadão, Débora Huertas, e reuniu nomes do Brasil e do exterior. A head de Parcerias com Notícias do Google, Fabiana Zanni, apresentou como destaque novas ferramentas da empresa para o ecossistema de notícias, e a diretora de Estratégia da Box 1824, Julia Curan, trouxe pesquisa inédita sobre o consumo de notícias pelas novas gerações.
Também passaram pelo evento a senior customer success manager da Chartbeat + Tubular, Julia Schvartzer, com dados sobre desempenho de vídeos e buscas, e o consultor Flávio Moreira, com uma análise sobre como transformar esses dados em estratégias de audiência e receita.
À tarde, um painel discutiu o desenvolvimento de audiências novas e fiéis, e outro debateu os impactos dos agentes de IA no consumo de conteúdo, com participações de veículos regionais como o Diarinho, de Santa Catarina, e a Tribuna do Sertão, de Alagoas.
O encerramento ficou a cargo do professor da ESPM Ricardo Gandour, com a apresentação "No fim, é tudo sobre o ser humano". A abertura foi feita pelo presidente da ESPM, Dalton Pastore, e pelo presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech. O evento é organizado pelos comitês da ANJ, com patrocínio de Google, Chartbeat + Tubular e Echobox, e parceria da ESPM e da Sympla.