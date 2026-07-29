IA e cultura de dados libertam jornalistas para investigação, aponta 4º Data Day

A programação foi conduzida pela diretora de Mercado Leitor do Estadão, Débora Huertas, e reuniu nomes do Brasil e do exterior. A head de Parcerias com Notícias do Google, Fabiana Zanni, apresentou como destaque novas ferramentas da empresa para o ecossistema de notícias, e a diretora de Estratégia da Box 1824, Julia Curan, trouxe pesquisa inédita sobre o consumo de notícias pelas novas gerações.





Também passaram pelo evento a senior customer success manager da Chartbeat + Tubular, Julia Schvartzer, com dados sobre desempenho de vídeos e buscas, e o consultor Flávio Moreira, com uma análise sobre como transformar esses dados em estratégias de audiência e receita.





À tarde, um painel discutiu o desenvolvimento de audiências novas e fiéis, e outro debateu os impactos dos agentes de IA no consumo de conteúdo, com participações de veículos regionais como o Diarinho, de Santa Catarina, e a Tribuna do Sertão, de Alagoas.





O encerramento ficou a cargo do professor da ESPM Ricardo Gandour, com a apresentação "No fim, é tudo sobre o ser humano". A abertura foi feita pelo presidente da ESPM, Dalton Pastore, e pelo presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech. O evento é organizado pelos comitês da ANJ, com patrocínio de Google, Chartbeat + Tubular e Echobox, e parceria da ESPM e da Sympla.