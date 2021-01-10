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Moda

Top do biquíni é o novo cropped

Nesta temporada, as blusinhas dão lugar ao top do biquíni combinado com peças básicas. Look versátil e moderninho

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 05:00

Públicado em 

10 jan 2021 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Top do biquíni ocupa o lugar do cropped; Dica da Nanda
A combinação do top com calças garante o equilíbrio ideal para a produção. Crédito: Reprodução Pinterest
Uma das combinações favoritas desse verão é apostar na mistura de peças mais básicas com o top do biquíni. Essa proposta garante um visual fresquinho e cheio de estilo. Prepare-se para se render a essa tendência que vai invadir os looks da estação.
Pode ser com pantalona de linho, jeans, saia midi... O top do biquíni é democrático e muito fácil de combinar. E quem sabe pode até te surpreender com produções mais modernas para o dia a dia. Para arrematar um visual mais elegante e descolado em produções mais casuais, invista nos acessórios. Eles são opções infalíveis para deixar o look mais cool sem grandes esforços.
Top do biquíni ocupa o lugar do cropped; Dica da Nanda
A peça pode aparecer em produções mais elegantes, mas também compõe looks despojados. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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