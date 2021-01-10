Top do biquíni é o novo cropped

Uma das combinações favoritas desse verão é apostar na mistura de peças mais básicas com o top do biquíni. Essa proposta garante um visual fresquinho e cheio de estilo. Prepare-se para se render a essa tendência que vai invadir os looks da estação.

Pode ser com pantalona de linho, jeans, saia midi... O top do biquíni é democrático e muito fácil de combinar. E quem sabe pode até te surpreender com produções mais modernas para o dia a dia. Para arrematar um visual mais elegante e descolado em produções mais casuais, invista nos acessórios. Eles são opções infalíveis para deixar o look mais cool sem grandes esforços.