Saiba como aderir ao pretinho básico no Verão

A dica é investir em tecidos leves e peças que deixem mais pele à mostra. Crédito: Reprodução Pinterest

Para te ajudar a não abandonar, na estação quente, a cor mais democrática de todas, vou te mostrar algumas inspirações de looks para usar preto no verão e garantir um visual mais fresco e leve. Se você acha que o micro vestido preto é a única opção, saiba que você pode ir além e apostar em peças mais estruturadas e com recortes para um total black cheio de estilo. Afinal, quem disse que o pretinho precisa sempre ser básico?

Uma maneira de apostar no tom, e não morrer de calor, é usar peças mais amplas como a bermuda de alfaiataria ou o macacão, por exemplo, que te deixam elegante e ao mesmo tempo cheia de estilo.

Outra aposta infalível são os vestidos no estilo sleep dress , super frescos e monocromáticos, que alongam e dão um ar mais chique no ato.

Além de fácil de combinar, o sleep dress está em alta e se adapta a diversas ocasiões. Crédito: Reprodução Pinterest

As pantalonas que estão super em alta podem também ser usadas com top do biquíni ou camisetas no mesmo tom. Com ela, a sua produção vai ficar supermoderna.

Escolha o seu modelo favorito e crie produções cheias de personalidade. E, pra finalizar, os acessórios são peças-chave perfeitas para quem procura arrematar um visual mais alegre e descontraído.