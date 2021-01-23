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Moda atemporal

Saiba como aderir ao pretinho básico no Verão

Confira as sugestões de peças para apostar na cor que é sucesso garantido sem precisar abrir mão do conforto de um look fresquinho durante esta temporada de altas temperaturas

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 jan 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Opções de looks para usar preto no verão / dicas da nanda
A dica é investir em tecidos leves e peças que deixem mais pele à mostra. Crédito: Reprodução Pinterest
Verão
Para te ajudar a não abandonar, na estação quente, a cor mais democrática de todas, vou te mostrar algumas inspirações de looks para usar preto no verão e garantir um visual mais fresco e leve. Se você acha que o micro vestido preto é a única opção, saiba que você pode ir além e apostar em peças mais estruturadas e com recortes para um total black cheio de estilo. Afinal, quem disse que o pretinho precisa sempre ser básico?
Uma maneira de apostar no tom, e não morrer de calor, é usar peças mais amplas como a bermuda de alfaiataria ou o macacão, por exemplo, que te deixam elegante e ao mesmo tempo cheia de estilo.
Outra aposta infalível são os vestidos no estilo sleep dress, super frescos e monocromáticos, que alongam e dão um ar mais chique no ato.
Opções de looks para usar preto no verão / dicas da nanda
Além de fácil de combinar, o sleep dress está em alta e se adapta a diversas ocasiões. Crédito: Reprodução Pinterest
As pantalonas que estão super em alta podem também ser usadas com top do biquíni ou camisetas no mesmo tom. Com ela, a sua produção vai ficar supermoderna.
Escolha o seu modelo favorito e crie produções cheias de personalidade. E, pra finalizar, os acessórios são peças-chave perfeitas para quem procura arrematar um visual mais alegre e descontraído.
Opções de looks para usar preto no verão / dicas da nanda
Bermudas e macacões também são uma ótima escolha.  Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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