Atemporal e estilosa: a blusa de lastex é a peça da vez

Escolha um modelo que combine com seu estilo e aposte nesta tendência. Crédito: Reprodução Pinterest

Se você é como eu e adora buscar referência de décadas passadas para criar suas produções, a blusa de lastex será a sua maior aliada nesse verão. Ela voltou nessa temporada com uma pegada mais adulta, minimalista e elegante, protagonizando looks frescos e atemporais.

Aposte no modelo com o look monocromático de tons pastel para uma produção cool e romântica. Para deixar o cropped mais sofisticado, combine o item com uma calça mais estruturada, como a de alfaiataria. Mantenha a produção em cores sóbrias para manter o tom chique e contemporâneo.

Looks monocromáticos com a peça ficam um charme. Crédito: Reprodução Pinterest