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Moda

Atemporal e estilosa: a blusa de lastex é a peça da vez

Ela voltou com tudo nessa temporada e, acredite, a blusa pode ser sofisticada e te ajudar a montar produções descoladas

Públicado em 

30 jan 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

A blusa de lastex é tendência / dica da nanda
Escolha um modelo que combine com seu estilo e aposte nesta tendência. Crédito: Reprodução Pinterest
Se você é como eu e adora buscar referência de décadas passadas para criar suas produções, a blusa de lastex será a sua maior aliada nesse verão. Ela voltou nessa temporada com uma pegada mais adulta, minimalista e elegante, protagonizando looks frescos e atemporais.
Aposte no modelo com o look monocromático de tons pastel para uma produção cool e romântica. Para deixar o cropped mais sofisticado, combine o item com uma calça mais estruturada, como a de alfaiataria. Mantenha a produção em cores sóbrias para manter o tom chique e contemporâneo.
A blusa de lastex é tendência / dica da nanda
Looks monocromáticos com a peça ficam um charme. Crédito: Reprodução Pinterest
Acredite, a blusa pode ser sofisticada e te ajudar a montar produções para lá de descoladas. Combine com sandália flatform para um look nada óbvio! Adicione acessórios de forma certeira e estilosa.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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