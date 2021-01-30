Atemporal e estilosa: a blusa de lastex é a peça da vez

Se você é como eu e adora buscar referência de décadas passadas para criar suas produções, a blusa de lastex será a sua maior aliada nesse verão. Ela voltou nessa temporada com uma pegada mais adulta, minimalista e elegante, protagonizando looks frescos e atemporais.
Aposte no modelo com o look monocromático de tons pastel para uma produção cool e romântica. Para deixar o cropped mais sofisticado, combine o item com uma calça mais estruturada, como a de alfaiataria. Mantenha a produção em cores sóbrias para manter o tom chique e contemporâneo.
Acredite, a blusa pode ser sofisticada e te ajudar a montar produções para lá de descoladas. Combine com sandália flatform para um look nada óbvio! Adicione acessórios de forma certeira e estilosa.