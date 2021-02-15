Macacão utilitário: como usar a peça versátil em qualquer estação

A consultora de imagem Brunella Sgaria aposta no modelo com estampa Crédito: Divulgação/ Brunella Sgaria

O macacão é uma peça que entrou na onda da moda anos 1990. E as fashionistas têm apostado nas peças das mais variadas formas para criar looks que são confortáveis e muito marcantes.

O modelo utilitário - que tem esse nome por ser inspirado em roupas usadas por trabalhadores antigamente, por isso a peça possui vários bolsos que servem para guardar tudo o que quiser - é a peça curinga do momento. E pode ser usado em todas as estações do ano.

A consultora de imagem Brunella Sgaria diz que esse estilo de macacão é uma peça atemporal, tornando-se 'eterna' no guarda-roupa. "Esse estilo de macacão tem uma pegada mais forte. Então, pessoas muito delicadas, românticas e extremamente femininas, dificilmente se sentem confortáveis nesse estilo. É uma peça muito prática: vestiu e está pronta. Sem falar que é ideal para pessoa que gosta de agilidade, já que a grande parte dos modelos possuem vários bolsos espalhados", diz.

O modelo jeans é versátil e pode ser combinado com diversos tipos de sapatos Crédito: Reprodução/ Pinterest/ Dress to

Com vários modelos diferentes, como escolher o ideal? Brunella explica que o ideal é a pessoa escolher o que tem mais a ver com o estilo pessoal, inclusive pensando no tecido da peça. "Combine com acessórios mais pesados como correntes, papetes, tênis e pochete", diz.

CRIATIVIDADE

Priscila Nalesso, consultora de imagem e estilo, também concorda ser preciso analisar o estilo individual. " Pense sempre na parte do seu corpo que você mais ama e quer valorizar, é aquela parte que você deve destacar", diz. Ela também acha o macacão utilitário muito prático. Por isso, basta abusar da criatividade dos acessórios. "Ele transita bem em todos os estilos, mas é preciso analisar a modelagem na hora de escolher. Abuse nos acessórios", sugere.

Macacão utilitário