Adora café? Veja os benefícios da bebida para a saúde

Os benefícios do consumo do café são muitos, mas é preciso consumir com moderação Crédito: Freepik

Se você faz parte do fã-clube do café, saiba que existem inúmeras razões para seguir com o hábito. Afinal, são muitos os benefícios, tanto para a saúde física quanto para a mental. Seja ao acordar, após o almoço ou no fim do dia, se tomar um cafezinho faz parte de sua rotina, torne-se consciente de sua relação com o organismo.

São diversas pesquisas sobre os efeitos dessa bebida milenar, que conquistou o mundo. De acordo com Thalia Gutierrez, nutricionista clínica no Hospital São Cristóvão Saúde, por ser um estimulante natural, nele encontra-se a cafeína, que é considerada um termogênico. "Ou seja, ajuda no gasto calórico, aumenta a energia durante os exercícios, minimiza a fadiga e auxilia na perda de gordura. Além disso, é isento de calorias e possui excelentes vitaminas e minerais. Assim, pode ser considerado fonte de antioxidantes, que é essencial para aumentar a imunidade e manter o organismo em bom funcionamento”, diz.

Pesquisadores da Queen’s University Belfast, do Reino Unido, após sete anos e meio de análise de quase 500 mil pessoas, comprovaram que quem bebe café têm 50% menos chances de desenvolver carcinoma hepatocelular, um dos tipos mais comuns de câncer de fígado. Além disso, alguns estudos já mostraram que o café ajuda na prevenção da doença de Alzheimer e traz melhorias dos sintomas de pacientes com a doença de Parkinson.

Porém, é preciso desfrutar com moderação. "O consumo em excesso do café pode causar diversos problemas, como insônia crônica, taquicardia, alterações no sistema nervoso, hipertensão arterial e crises de ansiedade”, diz a nutricionista.

Conforme o Ministério da Saúde, o consumo ideal se resume a até três xícaras por dia e não deve ser ingerido por crianças menores de dois anos, pois a mucosa gástrica é sensível e as substâncias contidas na bebida podem irritar o estômago, comprometendo a digestão.

BENEFÍCIOS AO CÉREBRO

A endocrinologista Gisele Lorenzoni diz que o café realmente pode fazer bem para a saúde, porque é uma bebida que contém compostos que dão energia ao corpo por conter antioxidantes, vitaminas e minerais.

A médica conta que algumas pesquisas e estudos recentes observaram que quem toma ao menos uma xícara de café ao dia tem um risco menor de diabetes. "Porém não podemos afirmar ainda, com certeza. Pelo café ter ácido clorogênico, ele contribui para a redução de desenvolver a diabetes tipo 2, devido ao aumento da sensibilidade da insulina, mas ainda são estudos e indicamos o consumo moderado".

Já estudos publicados em colaboração por pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Portugal, no periódico científico Proceedings of National Academy Sciences (PNAS), mostraram que a atividade da cafeína acaba melhorando a plasticidade das sinapses, conexões dos neurônios no cérebro, o que confere uma ação de neuroproteção. O estudo mostrou que os benefícios ao cérebro acontecem com doses moderadas, entre 100 e 400 miligramas de cafeína por dia (de 1 a 5 xícaras). Existe uma diminuição do risco de demência e de declínio cognitivo.

"A cafeína estimula o sistema nervoso, deixando-o mais ativo. Assim, ele deixa o ser humano mais ativo e melhora a resistência, o sinal de alerta, combate o cansaço, o sono, além de beneficiar o organismo em diversas questões, como respiração e doenças crônicas"