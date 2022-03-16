Recuperação muscular: nutricionista lista 5 alimentos que ajudam no processo

O ovo ajuda a reparar o tecido muscular lesionado pelo exercício Crédito: Freepik

Os benefícios da atividade física são inúmeros. A importância dela está relacionada a melhoria da qualidade de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas relacionados à baixa imunidade, além de transtornos de fundo emocional. Mas, após se exercitar, é preciso descansar e focar na recuperação muscular. E alguns alimentos ajudam nessa tarefa.

A nutricionista Catiene Chieppe conta que os exercícios provocam microlesões nas fibras musculares, que precisam ser restauradas para promover o tão desejado crescimento dos músculos. Por este motivo, o processo de recuperação muscular é tão importante quanto os treinos.

"Quando damos ao corpo o tempo de descanso necessário, ele utilizará esse período para se recuperar. Não somente do desempenho anterior, mas para melhorar ainda mais. O corpo cria mecanismos para resistir aos estímulos dos próximos treinos por mais tempo. Se não tiver tempo suficiente de recuperação e o corpo não conseguir se recompor totalmente antes do próximo treino, ele reagirá com queda de desempenho. A fase de descanso pós-exercício determina se o corpo vai conseguir melhorar os níveis de desempenho ou não", diz.

Por isso, é importante repor os estoques de glicogênio muscular que foram gastos durante a atividade física. "Isso é feito por meio da ingestão de carboidrato. Também é importante o consumo de proteínas que fornecem ao corpo os aminoácidos, que funcionam como blocos de construção, que ajudam na recuperação e no crescimento dos seus músculos", conta Catiene Chieppe.

Além da hidratação pós-treino e recuperar os músculos com proteína, é necessário repor as quantidades adequadas de carboidrato para reabastecer a energia do corpo. E essa reposição pode acontecer logo após o exercício ou, caso a pessoa não tenha essa disponibilidade, ser feita na próxima refeição.

"O mais importante é fornecer ao longo de todo o dia os macronutrientes necessários para recuperação muscular e que quanto maior a duração do exercício, mais glicogênio será utilizado. Essa necessidade será analisada e avaliada pelo nutricionista"

HIDRATAÇÃO

Hidratar-se com água no pós-treino também é importante para controlar a temperatura corporal, aumentar o fluxo sanguíneo, retardar a fadiga, evitar câimbras e aumentar a frequência cardíaca.

Além da água, a profissional sugere a ingestão de água de coco, que hidrata e ajuda na recuperação de minerais; de suco de frutas naturais que são ricos em vitaminas e minerais, e fornecem energia e hidratam o corpo; além dos isotônicos, que são bebidas que possuem a composição semelhante aos fluidos do nosso corpo. "O consumo destas bebidas devem ser alternadas com a água e não substituí-la", finaliza a nutricionista.

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