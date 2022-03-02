'Efeito sanfona'? Veja 5 dicas para emagrecer e não engordar novamente

Emagrecer não é fácil. É preciso força de vontade, persistência e muita disciplina. E durante o processo pode acontecer o famoso 'efeito sanfona', que se caracteriza com a perda e ganho de peso após uma dieta, ou seja, o ponteiro da balança vai lá para baixo durante período de restrição alimentar, mas volta a subir quando esse processo é interrompido. Será que realmente dá para emagrecer e não engordar novamente? Sim, é possível.
A médica nutróloga Marcella Garcez explica que, para conseguir emagrecer e não engordar novamente, é necessário apostar em um novo estilo de vida. "A manutenção do peso depende da manutenção dos hábitos adquiridos durante o processo de emagrecimento. É sempre bom lembrar que a obesidade é uma doença crônica e assim como toda doença crônica, não têm cura, apenas controle. Portanto uma pessoa portadora de obesidade, mesmo que emagreça e atinja a faixa de normalidade, não estará curado e sim sob controle".
O efeito sanfona ocorre sempre que a pessoa, após uma dieta para emagrecer, retoma os mesmos hábitos alimentares e de estilo de vida que a fizeram ganhar peso anteriormente. Por isso, também é preciso cuidado com as dietas mirabolantes. "As dietas muito restritivas e aquelas 'milagrosas', que prometem resultados muito rápidos, feitas sem avaliação e acompanhamento médico, geralmente trazem mais riscos do que benefícios à saúde. Entre eles, a possibilidade de deficiências de nutrientes com suas diversas consequências, além da possibilidade do desenvolvimento de transtornos alimentares e emocionais. Lembrando que esse tipo de dieta é a que apresenta maiores índices de recidiva de ganho de peso, o efeito sanfona, que por si só é responsável por consequências metabólicas indesejáveis ao organismo", diz Marcella Garcez.
"Segundo estudos, as práticas de dieta restritiva aumentaram muito a chance de ocorrência de comportamentos de risco para transtornos alimentares, entre eles a compulsão alimentar periódica, tanto em homens quanto em mulheres"
MOVIMENTE-SE
Quem quer emagrecer precisa ter em mente que também é necessário praticar atividade física. A nutricionista Adriana Stavro conta que comer uma dieta saudável e se exercitar com frequência pode ajudar a controlar ou retardar problemas de saúde associados ao envelhecimento, como hipertensão e diabetes.
"A massa muscular reduzida é um efeito colateral comum da perda de peso. Isso pode limitar sua capacidade de manter o peso, pois quanto menos músculo menor seu metabolismo basal, o que significa que você queima menos calorias ao longo do dia. Fazer algum tipo de treinamento de resistência, como levantar pesos, pode ajudar a prevenir essa perda de massa muscular e, por sua vez, preservar ou até melhorar sua taxa metabólica", explica Adriana Stavro. Estudos mostram que aqueles que levantam pesos após a perda de peso são mais propensos a manter o peso corporal saudável por muito mais tempo.
A nutricionista diz que a ingestão diária de proteínas desempenha um papel importante em manter as células em boa forma e deve fazer parte do plano diário de manutenção da saúde.
"A proteína é um importante bloco de construção de músculos, cartilagens e pele. E 50% da proteína consumida vai para a produção de enzimas, o que ajuda na digestão dos alimentos e na produção de novas células e substâncias químicas do corpo"
As especialistas contam que não existe um plano milagroso. Nesse processo, além da prática de exercícios físicos, também é importante não focar na balança, apostar em lanches saudáveis e ter atenção a ingestão de carboidratos.
Veja 5 dicas para emagrecer e não engordar novamente
- Não se concentre na balança. O ideal é avaliar a composição corporal. Ela refere-se à porcentagem de gordura, osso e músculo em seu corpo. "A balança não lhe dirá quanto do seu corpo é composto de gordura e massa muscular. Uma composição corporal saudável é menos gordura e mais massa muscular. Muita gordura corporal pode levar a riscos como câncer, diabetes, doenças cardíacas e outros problemas de saúde", diz a nutricionista Adriana Stavro.
- Aposte em lanches saudáveis. Supõe-se que comer pequenos lanches aumenta a perda de gordura e ajuda a obter uma melhor manutenção do peso. Vários estudos observacionais dão suporte a essa hipótese. Além disso, os lanches podem ajudá-lo a aumentar a ingestão de alimentos ricos em nutrientes, como frutas, nozes e amêndoas
- Não faça dietas restritivas ou da moda, sem acompanhamento médico. Dietas muito restritivas ou “milagrosas” geralmente trazem mais riscos que benefícios à saúde. "Entre eles a possibilidade de deficiências de nutrientes com suas diversas consequências, além da possibilidade do desenvolvimento de transtornos alimentares e emocionais. Esse tipo de dieta é a que apresenta maiores índices de recidiva de ganho de peso, o efeito sanfona, que por si só é responsável por consequências metabólicas indesejáveis ao organismo", diz a médica nutróloga Marcella Garcez.
- Coma proteína. Comer proteína pode ajudá-lo a manter seu peso, pois ela pode ajudar a reduzir o apetite e promover a saciedade. "A proteína aumenta os níveis de certos hormônios no corpo que induzem a saciedade e são importantes para a regulação do peso. A proteína também demonstrou reduzir os níveis de hormônios que aumentam a fome", diz Adriana Stavro.
- Atenção a ingestão de carboidratos. A manutenção do peso pode ser mais fácil se você prestar atenção aos tipos e quantidades de carboidratos que você come. Comer muitos carboidratos refinados, como pão branco, macarrão branco e sucos de frutas, pode ser prejudicial para manutenção de peso. Esses alimentos são pobres em fibra, necessária para promover saciedade. As dietas com baixo teor de fibras estão associadas ao ganho de peso e à obesidade.