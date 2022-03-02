'Efeito sanfona'? Veja 5 dicas para emagrecer e não engordar novamente

Comer uma dieta saudável é essencial nesse processo Crédito: Shutterstock

Emagrecer não é fácil. É preciso força de vontade, persistência e muita disciplina. E durante o processo pode acontecer o famoso 'efeito sanfona', que se caracteriza com a perda e ganho de peso após uma dieta, ou seja, o ponteiro da balança vai lá para baixo durante período de restrição alimentar, mas volta a subir quando esse processo é interrompido. Será que realmente dá para emagrecer e não engordar novamente? Sim, é possível.

A médica nutróloga Marcella Garcez explica que, para conseguir emagrecer e não engordar novamente, é necessário apostar em um novo estilo de vida. "A manutenção do peso depende da manutenção dos hábitos adquiridos durante o processo de emagrecimento. É sempre bom lembrar que a obesidade é uma doença crônica e assim como toda doença crônica, não têm cura, apenas controle. Portanto uma pessoa portadora de obesidade, mesmo que emagreça e atinja a faixa de normalidade, não estará curado e sim sob controle".

O efeito sanfona ocorre sempre que a pessoa, após uma dieta para emagrecer, retoma os mesmos hábitos alimentares e de estilo de vida que a fizeram ganhar peso anteriormente. Por isso, também é preciso cuidado com as dietas mirabolantes. "As dietas muito restritivas e aquelas 'milagrosas', que prometem resultados muito rápidos, feitas sem avaliação e acompanhamento médico, geralmente trazem mais riscos do que benefícios à saúde. Entre eles, a possibilidade de deficiências de nutrientes com suas diversas consequências, além da possibilidade do desenvolvimento de transtornos alimentares e emocionais. Lembrando que esse tipo de dieta é a que apresenta maiores índices de recidiva de ganho de peso, o efeito sanfona, que por si só é responsável por consequências metabólicas indesejáveis ao organismo", diz Marcella Garcez.

"Segundo estudos, as práticas de dieta restritiva aumentaram muito a chance de ocorrência de comportamentos de risco para transtornos alimentares, entre eles a compulsão alimentar periódica, tanto em homens quanto em mulheres" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

MOVIMENTE-SE

Quem quer emagrecer precisa ter em mente que também é necessário praticar atividade física. A nutricionista Adriana Stavro conta que comer uma dieta saudável e se exercitar com frequência pode ajudar a controlar ou retardar problemas de saúde associados ao envelhecimento, como hipertensão e diabetes.

"A massa muscular reduzida é um efeito colateral comum da perda de peso. Isso pode limitar sua capacidade de manter o peso, pois quanto menos músculo menor seu metabolismo basal, o que significa que você queima menos calorias ao longo do dia. Fazer algum tipo de treinamento de resistência, como levantar pesos, pode ajudar a prevenir essa perda de massa muscular e, por sua vez, preservar ou até melhorar sua taxa metabólica", explica Adriana Stavro. Estudos mostram que aqueles que levantam pesos após a perda de peso são mais propensos a manter o peso corporal saudável por muito mais tempo.

A nutricionista diz que a ingestão diária de proteínas desempenha um papel importante em manter as células em boa forma e deve fazer parte do plano diário de manutenção da saúde.

"A proteína é um importante bloco de construção de músculos, cartilagens e pele. E 50% da proteína consumida vai para a produção de enzimas, o que ajuda na digestão dos alimentos e na produção de novas células e substâncias químicas do corpo" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

As especialistas contam que não existe um plano milagroso. Nesse processo, além da prática de exercícios físicos, também é importante não focar na balança, apostar em lanches saudáveis e ter atenção a ingestão de carboidratos.

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