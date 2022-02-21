Jejum intermitente: veja vantagens e perigos da dieta que virou moda

A nutricionista Gabriela Amaral, do Espaço Volpi, diz que essa é uma das formas mais eficazes para perda de peso. "Durante o jejum, o metabolismo libera hormônios que queimam calorias, e mantém os músculos. A insulina, hormônio relacionado com a glicose, se estabiliza, o que, não só melhora o metabolismo de carboidratos, mas também reduz o apetite e a vontade de comer doce. Faz o cérebro funcionar melhor e ajuda no tratamento de pessoas com resistência à insulina e pré-diabetes".

A médica conta que o máximo de horas que a pessoa pode ficar sem comer é 36 horas. "Mas não é necessário que seja feito todos os dias. E são poucos os que se adaptam ficar mais de um dia sem comida, a maioria faz 16 horas e tem bom resultado", diz Gisele Lorenzoni. Em um estudo de 2018 da Universidade de Surrey, na Inglaterra, os voluntários que apostaram no método para reduzir 5% do excesso de gordura corporal por questões de saúde atingiram o objetivo duas semanas antes do que aqueles que optaram por restringir o consumo de calorias.