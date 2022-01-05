Alimentos roxos: conheça os benefícios que eles trazem à saúde

A cor roxa de vegetais se dá principalmente pela presença de pigmentos como as antocianinas Crédito: Shutterstock

Os alimentos arroxeados são verdadeiros aliados na manutenção da saúde. Ricos em substâncias com grande poder antioxidantes, eles ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas, imunológicas e inflamatórias. Então, na próxima ida ao supermercado ou a feira, que tal escolher vegetais ou frutas dessa cor? Amora, mirtilo, açaí, framboesa, cereja, uva, jabuticaba, beterraba, acelga roxa, cebola roxa, repolho roxo, batata-doce roxa... Tem opções para todos os gostos.

A médica nutróloga Marcella Garcez explica que a cor roxa de vegetais se dá principalmente pela presença de pigmentos como as antocianinas, pertencentes ao grupo dos flavonóides responsáveis por uma grande variedade de cores de frutas, flores e folhas que vão do vermelho vivo até o roxo azulado. "Outras responsáveis pela cor roxa de muitos vegetais são as betalaínas, alcaloides pigmentares, solúveis em água que substituem as antocianinas em várias espécies de plantas. O resveratrol é outro pigmento polifenol, presente em alguns frutos e vegetais de coloração arroxeada, que trazem benefícios à saúde de quem os consome regularmente".

Esses e outros pigmentos conferem funcionalidades a esses alimentos, que ajudam a manter a saúde ou prevenir doenças para quem os consome com frequência. "O principal benefício dessas substâncias é seu efeito antioxidante e por consequência a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas, imunológicas, degenerativas e inflamatórias", conta a médica.

SEM PREJUÍZOS

A nutricionista Catiene Chieppe explica que a antocianina é considerada uma importante aliada na prevenção e retardamento de doenças cardiovasculares, do câncer e doenças neurodegenerativas, devido ao seu poder antioxidante, atuando contra os radicais livres. "Frutas e vegetais roxos são seguros para a maioria das pessoas que os consomem em quantidades moderadas, pois possuem antioxidantes, além de vitaminas A, B6 e C", diz.

A nutricionista conta que os alimentos roxos devem ser consumidos com os de outras cores. "Uma alimentação variada proporciona um mix de vitaminas e minerais, por isso a importância de variar os alimentos fazendo refeições coloridas e nutritivas", diz Catiene Chieppe.

A nutricionista Bianca Cangini explica que esses alimentos contêm carboidratos, que em grandes quantidades pode trazer alguns prejuízos. "No entanto, os carboidratos complexos dos alimentos roxos são geralmente saudáveis e uma boa alternativa aos carboidratos simples", ressalta.

Entre os alimentos que Bianca sugere incluir na rotina estão a beterraba, com propriedades anti-inflamatórias. "Também podem ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde do coração, podem prevenir o câncer, melhorar a digestão e a saúde intestinal". E o açaí, que pode melhorar a função cognitiva, a saúde do coração e os níveis de colesterol.

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