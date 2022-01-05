Alimentos roxos: conheça os benefícios que eles trazem à saúde

Os alimentos arroxeados são verdadeiros aliados na manutenção da saúde. Ricos em substâncias com grande poder antioxidantes, eles ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas, imunológicas e inflamatórias. Então, na próxima ida ao supermercado ou a feira, que tal escolher vegetais ou frutas dessa cor? Amora, mirtilo, açaí, framboesa, cereja, uva, jabuticaba, beterraba, acelga roxa, cebola roxa, repolho roxo, batata-doce roxa... Tem opções para todos os gostos.
A médica nutróloga Marcella Garcez explica que a cor roxa de vegetais se dá principalmente pela presença de pigmentos como as antocianinas, pertencentes ao grupo dos flavonóides responsáveis por uma grande variedade de cores de frutas, flores e folhas que vão do vermelho vivo até o roxo azulado. "Outras responsáveis pela cor roxa de muitos vegetais são as betalaínas, alcaloides pigmentares, solúveis em água que substituem as antocianinas em várias espécies de plantas. O resveratrol é outro pigmento polifenol, presente em alguns frutos e vegetais de coloração arroxeada, que trazem benefícios à saúde de quem os consome regularmente".
Esses e outros pigmentos conferem funcionalidades a esses alimentos, que ajudam a manter a saúde ou prevenir doenças para quem os consome com frequência. "O principal benefício dessas substâncias é seu efeito antioxidante e por consequência a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas, imunológicas, degenerativas e inflamatórias", conta a médica.
SEM PREJUÍZOS
A nutricionista Catiene Chieppe explica que a antocianina é considerada uma importante aliada na prevenção e retardamento de doenças cardiovasculares, do câncer e doenças neurodegenerativas, devido ao seu poder antioxidante, atuando contra os radicais livres. "Frutas e vegetais roxos são seguros para a maioria das pessoas que os consomem em quantidades moderadas, pois possuem antioxidantes, além de vitaminas A, B6 e C", diz.
A nutricionista conta que os alimentos roxos devem ser consumidos com os de outras cores. "Uma alimentação variada proporciona um mix de vitaminas e minerais, por isso a importância de variar os alimentos fazendo refeições coloridas e nutritivas", diz Catiene Chieppe.
A nutricionista Bianca Cangini explica que esses alimentos contêm carboidratos, que em grandes quantidades pode trazer alguns prejuízos. "No entanto, os carboidratos complexos dos alimentos roxos são geralmente saudáveis e uma boa alternativa aos carboidratos simples", ressalta.
Entre os alimentos que Bianca sugere incluir na rotina estão a beterraba, com propriedades anti-inflamatórias. "Também podem ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde do coração, podem prevenir o câncer, melhorar a digestão e a saúde intestinal". E o açaí, que pode melhorar a função cognitiva, a saúde do coração e os níveis de colesterol.
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Batata-doce roxa
Ela aumenta o nível de óxido nítrico no sangue, reduzindo a coagulação do sangue. Por contar com alto nível de antioxidantes como o resveratrol, ajuda a prevenir câncer e outras doenças como o Alzheimer.
Como todos os alimentos roxos, possui antioxidantes, além de vitaminas A, B6 e C. Também apresenta ácido fólico, proteínas, fibras e zinco e tem poucas calorias. Por tudo isso, ajuda a prevenir o câncer, melhora a resistência física, controla a pressão arterial, reduz o colesterol ruim, previne a anemia e fortalece os ossos.
Além de ser rica em fibras, carboidratos, vitaminas e minerais, é um alimento excelente para o corpo. É um alimento roxo que contém ferro, vitaminas B, C e K, potássio, magnésio, zinco e cálcio. Além de ter baixo valor calórico, sendo uma boa aliada às dietas.
Por ser rico em vitamina C, vitamina E, ômega-9 e antocianinas, o açaí consegue melhorar o sistema imunológico, aumentando as células de defesa do corpo e melhorando o processo de cicatrização. Consegue proteger as células do corpo do dano causado pelos radicais livres, evitando o envelhecimento precoce. Além disso exerce um papel interessante para controlar o peso e ajuda no emagrecimento. Por conter alto teor de fibras, ajuda a aumentar a saciedade no organismo.
Contém antioxidantes que melhoram a saúde dos ossos e a digestão, além de reduzir a inflamação.
A forte atividade antioxidante da batata-doce roxa é devido ao seu alto teor de antocianinas. O vegetal pode ajudar a reduzir a inflamação e aumentar a imunidade.