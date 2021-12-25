Tendência: veja 5 modelos de biquínis para arrasar no verão

Os biquínis do verão 2022 chegam cheios de amarrações Crédito: Reprodução @borana

O verão será colorido, cheio de texturas e democrático. Pelo menos na moda praia. E as marcas já apresentam as tendências e suas apostas para a estação. Uma dica é investir em peças com amarrações, no modelo tomara que caia e no de alça cruzada.

Para consultora de moda Camile Stefano, vale apostar nos modelos de cores intensas e nas estampas. "Modelos com bastante amarração, com recortes geométricos e com alça única. A tendência dos anos 2000 traz de volta o biquíni asa-delta. Mas ainda vale investir também em modelos retrô com cintura mais alta", diz.

Laranja, rosa-chiclete e verde-lima são algumas das cores presentes na moda praia. "Para as mais discretas, uma aposta são as candy colors, como verde-menta, azul-celeste e tons de amarelo", diz a consultora de moda. Já quando o assunto são as estampas, estão em alta geométricas, tropicais e listras coloridas.

Ana Claudia Sampaio, diretora-criativa da Sol de Verão, conta que na estação os detalhes fazem a diferença, como misturar peças lisas e estampadas. "O colorido vai reinar. Cores como o laranja, o azul e os tons neon serão predominantes nas peças", diz.

Ela afirma que, além dos biquínis, o maiô engana-mamãe também será um destaque. "Ele deixa a silhueta mais acinturada e alonga, o que é ótimo para as baixinhas. Também é um modelo versátil e pode ser combinado com uma saia longa ou short, para sair da praia direto para o almoço", explica Ana Claudia.

Tainah Farias, diretora-criativa da Nola, diz que os modelos com cintura alta voltaram com tudo. "É possível mesclar um molde mais comportado sem deixar de valorizar as curvas". Tainah, que acaba de lançar sua primeira coleção de moda praia, aposta nas cores vinho, azul-bebê e lavanda - a cor de 2022.

5 MODELOS DE BIQUÍNIS EM ALTA PARA O VERÃO:

Amarrações

Quanto mais amarrações melhor. "Biquínis chegam com as alças bem longas para você usar a criatividade no momento de vestir. As amarrações na cintura prometem fazer mais sucesso", diz Camile Stefano.

Tomara que caia

Modelos tomara que caia sempre estão presentes nas coleções de moda praia, mas a tendência promete vir mais forte este ano. "Aproveite para investir nas cores e estampas da estação para um visual mais moderno", recomenda Camile Stefano.

Alça cruzada

"Esse é mais indicado para mulheres com seios pequenos, pois não tem sustentação. Sexy e elegante, pode ser usado como top em looks mais casuais", comenta a consultora de moda Camile Stefano.

Biquíni neon

O neon é uma das principais tendências para a estação Crédito: Divulgação/ Sol de Verão

O biquíni faixa também é uma tendência. O modelo é ao mesmo tempo comportado e sexy, e bem colorido. Se for neon, o close é certo. "O neon tem tudo a ver com o verão, que pede tons quentes", diz Ana Claudia Sampaio.

Cintura alta + amarrações

A cintura alta continua com tudo Crédito: Divulgação/ Nola