5 tendências de unhas para a arrasar no verão 2022

Filha única

As cores fluorescentes, como rosa, verde, laranja, roxo e azul são as cores que, de acordo com as especialistas em unha, vão bombar nos salões no verão 2022! São chamativas, coloridas e acaloradas, tudo o que o verão pede.

O formato é um meio termo entre a unha oval e a unha stiletto. Ele é um dos preferidos pelas antenadas pois pode ser feito tanto para as unhas grandes como as curtinhas. A vantagem maior é que este formato dificulta a quebra da unha.

Decorações abstratas, com linhas soltas, formas geométricas, cores pontuais e dando uma ideia de movimento são o momento! Essas pinturas dão uma ideia de antônimos: elas podem ser ousadas ou delicadas ao mesmo tempo, dependendo do jogo de cores e formatos que a pessoa escolhe.

A francesinha nunca sai de moda. Ela é igual ao jeans: serve em todos os momentos, como uma peça chave. Usualmente, ela é pintada de branca, contudo, para o verão 2022, a francesinha colorida vai ser a pedida da vez!