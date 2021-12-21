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Tá na moda

5 tendências de unhas para a arrasar no verão 2022

É hora de conferir as novidades de tudo que está em alta no mundo da beleza. Veja decorações, cores, formatos que prometem brilhar no verão
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 08:00

O colorido é a pedida do verão 2022
O colorido é a pedida do verão 2022 Crédito: Reprodução/Freepik
O verão 2022 está batendo na porta e as tendências não param de surgir. Carregando muito estilo, as unhas se tornam parte dos looks e também mudam com a chegada da estação solar. Saiba quais são as tendências de formatos, cores, tamanhos e decoração das unhas que bombam tanto!
A Nail Designer Janete Brunelli está há 37 anos no mundo do embelezamento de mãos. Ela conta que, com a nova estação, os estilos das unhas também se renovam. "Sempre no verão entram em alta as cores mais vibrantes, mais coloridas", diz.
Segundo Janete, as inspirações vem "sempre das tendências, estudos sobre unhas, rede social e famosos". Aliás, tudo que é bonito viraliza e vira moda disparada nas mãos.
Com essa reta final do ano e entrada de janeiro, chegada do carnaval, o planejamento das pessoas é fazerem unhas que vão ficar bonitas por mais tempo, conta a Nail Designer Ingrid Leonardo. "No verão, geralmente acontecem as férias então as pessoas viajam e querem algo mais duradouro, logo são períodos bem concorridos, bem procurados", completa.
De acordo com Ingrid, ao contrário do ano passado, quando a tendência foram as chamadas candy colors, a moda do verão 22 será composta justamente por cores mais vibrantes e fluorescentes. O HZ conversou com as especialistas e separou as principais tendências que vão ser pintadas nas unhas do verão 2022! Confira:

Filha única

As cores fluorescentes, como rosa, verde, laranja, roxo e azul são as cores que, de acordo com as especialistas em unha, vão bombar nos salões no verão 2022! São chamativas, coloridas e acaloradas, tudo o que o verão pede.
O formato é um meio termo entre a unha oval e a unha stiletto. Ele é um dos preferidos pelas antenadas pois pode ser feito tanto para as unhas grandes como as curtinhas. A vantagem maior é que este formato dificulta a quebra da unha.
Decorações abstratas, com linhas soltas, formas geométricas, cores pontuais e dando uma ideia de movimento são o momento! Essas pinturas dão uma ideia de antônimos: elas podem ser ousadas ou delicadas ao mesmo tempo, dependendo do jogo de cores e formatos que a pessoa escolhe.
A francesinha nunca sai de moda. Ela é igual ao jeans: serve em todos os momentos, como uma peça chave. Usualmente, ela é pintada de branca, contudo, para o verão 2022, a francesinha colorida vai ser a pedida da vez!
Outra decoração que promete voltar com tudo é a chamada "filha única", onde apenas uma unha da mão é pintada com uma cor ou de uma forma diferente. Normalmente, a "filha única" é pintada no dedo anelar, mas a verdade é: quem faz a moda é você!

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