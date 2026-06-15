Veja 4 petiscos fáceis para assistir à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 

Croquete de carne moída Crédito: Imagem: homydesign | Shutterstock

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 acontece neste sábado, às 19h (horário de Brasília), em uma partida contra o Marrocos que promete reunir torcedores diante da televisão para acompanhar cada lance. Para tornar esse momento ainda mais especial, nada melhor do que preparar petiscos práticos, saborosos e fáceis. Confira algumas receitas!

1. Croquete de carne moída

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Acrescente o extrato de tomate, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino e a água. Misture bem. Quando levantar fervura, adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar, até formar uma massa homogênea que desgrude do fundo da panela. Deixe a massa amornar.

Com as mãos, modele os croquetes no formato desejado. Passe nos ovos batidos e na farinha de rosca. Disponha em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.

2. Minipizza de pão francês

Ingredientes

4 pães franceses

1 xícara de chá de molho de tomate

200 g de queijo muçarela ralado

2 tomates cortados em cubos

1/2 cebola-roxa cortada em cubos

Folhas de manjericão e orégano a gosto

Modo de preparo

Corte os pães franceses em rodelas e disponha em uma assadeira. Espalhe o molho de tomate sobre cada rodela. Distribua a muçarela, o tomate e a cebola-roxa. Polvilhe o orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos, ou até o queijo derreter. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Anéis de cebola Crédito: Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock

3. Anéis de cebola

Ingredientes

2 cebolas grandes cortadas em rodelas

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de alho em pó

1 1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Separe os anéis das cebolas e reserve. Em uma tigela, misture o leite, o ovo, a farinha de trigo, o alho em pó e o sal até obter uma massa homogênea. Passe os anéis de cebola na massa e, em seguida, na farinha de rosca. Aqueça o óleo em uma panela grande em fogo médio. Frite os anéis de cebola até ficarem dourados e crocantes. Retire da panela e coloque em um recipiente com papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Dica: sirva com ketchup.

4. Pão de alho recheado

Ingredientes

1 pão italiano redondo

3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

3 dentes de alho amassados

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de requeijão

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Orégano a gosto

Modo de preparo