Veja 4 petiscos fáceis para assistir à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 acontece neste sábado, às 19h (horário de Brasília), em uma partida contra o Marrocos que promete reunir torcedores diante da televisão para acompanhar cada lance. Para tornar esse momento ainda mais especial, nada melhor do que preparar petiscos práticos, saborosos e fáceis. Confira algumas receitas!
1. Croquete de carne moída
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1 xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Acrescente o extrato de tomate, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino e a água. Misture bem. Quando levantar fervura, adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar, até formar uma massa homogênea que desgrude do fundo da panela. Deixe a massa amornar.
Com as mãos, modele os croquetes no formato desejado. Passe nos ovos batidos e na farinha de rosca. Disponha em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.
2. Minipizza de pão francês
Ingredientes
- 4 pães franceses
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 2 tomates cortados em cubos
- 1/2 cebola-roxa cortada em cubos
- Folhas de manjericão e orégano a gosto
Modo de preparo
Corte os pães franceses em rodelas e disponha em uma assadeira. Espalhe o molho de tomate sobre cada rodela. Distribua a muçarela, o tomate e a cebola-roxa. Polvilhe o orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos, ou até o queijo derreter. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
3. Anéis de cebola
Ingredientes
- 2 cebolas grandes cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- Sal a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Separe os anéis das cebolas e reserve. Em uma tigela, misture o leite, o ovo, a farinha de trigo, o alho em pó e o sal até obter uma massa homogênea. Passe os anéis de cebola na massa e, em seguida, na farinha de rosca. Aqueça o óleo em uma panela grande em fogo médio. Frite os anéis de cebola até ficarem dourados e crocantes. Retire da panela e coloque em um recipiente com papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Dica: sirva com ketchup.
4. Pão de alho recheado
Ingredientes
- 1 pão italiano redondo
- 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
- 3 dentes de alho amassados
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 100 g de requeijão
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Orégano a gosto
Modo de preparo
Faça cortes no pão formando quadrados, sem chegar até a base. Em uma tigela, misture a manteiga, o alho e o cheiro-verde. Espalhe a mistura entre os cortes do pão. Distribua a muçarela e o requeijão entre as aberturas. Polvilhe o orégano. Envolva o pão em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos ou até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.