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Fim de Jogo

Jade Picon revela que não quer contato com nove participantes do 'BBB'; veja

A ex-sister já mexeu nas redes sociais e decidiu em quais participantes do "BBB 22" ela vai seguir. Nove brothers ficaram de fora do Instagram de Jade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Março de 2022 às 10:49

BBB 22: Jade Picon com colar do seu signo: Libra
BBB 22: Jade Picon revela que não quer contato com nove participantes do'BBB' Crédito: Globo
Após ser eliminada do “BBB 22”, Jade Picon está no comando de suas redes sociais novamente. Fora do programa há uma semana, a influenciadora digital revelou no "Domingão com Huck", no último domingo (13), que combinou com sua equipe que só iria decidir em quem seguiria no Instagram depois de deixar o confinamento.
De todos os participantes do reality, Jade optou em não manter mais contato com nove jogadores. Entre os companheiros do quarto “Lollipop”, apenas Maria não é seguida por Jade. A desconfiança das duas no programa fez que com não vingasse uma amizade entre elas.
Em relação ao grupo composto por Pedro Scooby, Paulo André (PA), com quem se relacionou na casa, e Douglas Silva, só DG não é seguido pela irmã de Léo Picon. Jade chegou a votar no ator no último paredão antes de sua saída.
Sobre os novos amigos de rede social da ex-sister, os participantes Vyni, Eliezer, Linn, Tiago Abravanel, PA, Scooby, Rodrigo Mussi e as amigas Laís, Bárbara, Eslovênia e Larissa foram contemplados. Jade ressaltou ainda que não pretende manter mais contato com seu “rival” Arthur Aguiar, Luciano, Lucas, Gustavo, Natália, Jessilane e com Naiara Azevedo.
Assim, a influencer agora segue Laís, Eliezer, Eslovênia, Bárbara, Rodrigo, Vyni, Linn, Tiago, PA, Scooby e Larissa. E, por sua vez, decidiu não seguir Luciano, Jessilane, Lucas, Arthur, Natália, Maria, Douglas, Naiara e Gustavo.

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