Antes do show de Shakira, prefeitura do Rio confirma evento em Copacabana até 2028

A prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) confirmou na última quarta-feira (29), através das redes sociais, a renovação do evento 'Todo Mundo no Rio' até 2028. O anúncio foi feito poucos dias antes da apresentação de Shakira no palco da praia de Copacabana, no sábado (2), com público estimado de mais de 2 milhões de pessoas.
ESQUECE 🙅— Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) April 29, 2026
Todo Mundo no Rio garantido até 2028
Esta é a terceira edição do evento, que recebeu Madonna e Lady Gaga nas edições anteriores. A colombiana, aliás, já está em solo brasileiro e aproveitando a vida. A artista foi vista no Aeroporto Internacional do Galeão e, poucas horas depois, publicou nas redes sociais os cliques turistando.
A confirmação das novas edições do evento também agitou os fãs nas redes sociais, reagindo ao anúncio e teorizando quais serão as próximas atrações a se apresentarem em solo carioca.
"Ano que vem queremos 'CopacaBunny'", comentou um usuário, se referindo ao artista porto riquenho Bad Bunny, que se apresentou no intervalo do jogo decisivo da Liga de Futebol Americano, nos Estados Unidos.