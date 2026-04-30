Antes do show de Shakira, prefeitura do Rio confirma evento em Copacabana até 2028

Esta é a terceira edição do evento, que recebeu Madonna e Lady Gaga nas edições anteriores. A colombiana, aliás, já está em solo brasileiro e aproveitando a vida. A artista foi vista no Aeroporto Internacional do Galeão e, poucas horas depois, publicou nas redes sociais os cliques turistando.





A confirmação das novas edições do evento também agitou os fãs nas redes sociais, reagindo ao anúncio e teorizando quais serão as próximas atrações a se apresentarem em solo carioca.





"Ano que vem queremos 'CopacaBunny'", comentou um usuário, se referindo ao artista porto riquenho Bad Bunny, que se apresentou no intervalo do jogo decisivo da Liga de Futebol Americano, nos Estados Unidos.