Arthur e Scooby questionam Lucas por falas após formação de Paredão

Arthur discute com Lucas no "BBB 22" Crédito: Globo

A formação do 8º Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) repercute ao longo da madrugada desta segunda-feira (14) entre os participantes. Bate boca, cobranças e acusações tomaram conta da casa após a definição dos emparedados desta semana.

Arthur Aguiar e Pedro Scooby partiram para cima de Lucas, líder da semana. O ex-Rebelde confrontou o brother sobre o seu discurso sobre dinheiro e prêmios ao indicar o surfista ao Paredão.

No início da discussão, Arthur defende que Lucas interpretou de forma errada as suas falas após a Prova do Líder, que durou quase 24h e teve o estudante de medicina como vencedor por sorteio.

"Em nenhum momento, eu quis dizer que R$ 20 mil não faz diferença, faz pra todo mundo", esclarece Arthur. "A questão é simples. Estou falando para a pessoa que eu vou dar o Anjo de lembranças do filho dele. Para mim, R$ 20 mil faz diferença para qualquer pessoa, mas quando estou batalhando pela liderança, não estou preocupado se vou ganhar o prêmio ou não, prefiro ficar mais uma semana no Big Brother. Eu já falei várias vezes para você. Eu achei que estava claro para você."

"O prêmio pra mim são vários fatores. É trazer Jessi para o VIP...", se defende Lucas.

Ambos também discutiram ao falar sobre a situação que envolve Tiago Abravanel. Para Arthur, o estudante de medicina votaria no apresentador sem consultá-lo; "Você foi desleal", reclama o ator carioca. "Você estava por trás arquitetando o bagulho!".

Mais cedo, os dois falaram sobre a 'quebra na relação' e falaram sobre o discurso de Lucas durante o programa ao vivo de hoje.

O desentendimento entre Arthur e Lucas após a formação do Paredão seguiu.

O ator voltou a falar para Lucas sobre lealdade e coerência. "Teve um papo entre a gente que eu falei: 'Meu jogo é muito coerente' e você falou: 'Não quero coerência. Quero lealdade.' E eu falei que você teria. E você não foi leal a mim". "Eu fui cara", diz o capixaba. "Não foi cara. Você pode mudar de ideia mas deveria ter conversado comigo. Isso é ser leal", diz o carioca. Lucas responde: "Era opção, mano"

Arthur Aguiar diz: "Se fosse, por exemplo, uma pessoa que eu nunca tivesse conversado sobre jogo, que nunca tivesse ouvido da minha boca o que eu estava dizendo, sobre a importância de sobreviver no jogo... Mas eu não consigo entender ele me rebater no ao vivo com relação a isso", afirma.

Lucas, então, afirma: "Eu senti porque a gente teve uma quebra de relação muito forte. "Por que a gente teve a quebra? Você sabe?", questiona Artur. "Porque eu sondei quem o outro quarto ia votar. Entre a Larissa e o Tiago". Paulo André corta: "Você acha que o Arthur ia usar a situação do meu filho para te alfinetar?".

Após Arthur questionar Lucas, Scooby também sobre as palavras que ele usou na hora de indicá-lo para o Paredão. "Irmão, fala só pela parte do jogo, está tudo certo!", diz o surfista.

Insatisfeito pelo fato de Lucas falar que ele é indiferente na casa. "Você falou 'pela parte do jogo ele não liga'". "Quantas vezes você deixou em aberto?", retruca o Líder da semana. "É como se eu não ligasse para nada!", reage Pedro.

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão desta semana do Big Brother Brasil 22 (Globo). A definição aconteceu na noite deste domingo (13). A noite de Paredão começou com Arthur, anjo da semana pela terceira vez, imunizando Paulo André.

Vetado da última Prova do Líder por Pedro Scooby, Eliezer escolheu puxar Gustavo para o Paredão junto a ele. Gustavo, por sua vez, contragolpeou Vinícius e o levou ao Paredão. Já na formação deste domingo, Pedro Scooby foi indicado ao Paredão por Lucas, líder da semana.