Almoço saudável: 5 receitas com atum para o dia a dia 

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:56
Versátil, nutritivo e prático, o atum é um dos ingredientes mais estratégicos para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor. Presente tanto na versão fresca quanto em conserva, ele se adapta a diferentes preparos e permite compor pratos equilibrados, com boa textura e valor nutricional. No dia a dia, receitas com atum tendem a ganhar espaço por aliarem conveniência, variedade e leveza ao cardápio.
A seguir, 5 receitas com atum para o dia a dia!
Lave bem as folhas de alface e a rúcula, seque e disponha em uma travessa. Adicione o tomate-cereja, a cebola roxa, distribuindo de forma uniforme sobre as folhas. Coloque o atum por cima, em pedaços. Em um recipiente pequeno, misture o azeite com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture levemente. Sirva em seguida.
Em uma assadeira, distribua a abobrinha, a cenoura, o tomate-cereja e a cebola. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino e misture bem. Leve ao forno preaquecido a 180º C até os legumes começarem a ficar macios. Enquanto isso, em uma tigela, tempere o atum com o suco de limão, a páprica, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Retire a assadeira do forno, acomode as postas de atum sobre os legumes e regue com um fio de azeite. Volte ao forno e asse até o atum ficar levemente dourado por fora e macio por dentro. Retire e sirva em seguida com o caldo da assadeira.
Em uma assadeira, disponha as fatias de berinjela, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200º C até ficarem levemente macias. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue rapidamente. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o atum, o molho de tomate, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por alguns minutos até encorpar. Em um refratário, faça camadas alternando berinjela e o recheio de atum. Leve ao forno preaquecido até o molho ferver. Sirva em seguida.
Em uma tigela, tempere o atum com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Deixe descansar por 10 minutos para absorver o sabor. Em um prato, misture o gergelim preto, o gergelim branco, a páprica, a pimenta-do-reino e o alho em pó. Passe o filé atum nessa mistura, pressionando levemente para formar uma crosta uniforme. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Quando estiver quente, coloque o atum e sele por fora, deixando o interior ainda rosado. Vire com cuidado para dourar todos os lados. Retire do fogo, deixe descansar por um minuto e corte em fatias grossas. Sirva em seguida.
Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e, com uma colher, retire parte do miolo, formando uma cavidade. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue rapidamente. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o atum, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até aquecer e ficar levemente úmido. Recheie as abobrinhas com essa mistura e disponha em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180º C até a abobrinha ficar macia. Retire e sirva em seguida.
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