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Dia a dia

5 receitas práticas e rápidas com atum em lata

Confira como preparar pratos econômicos e irresistíveis com esse tipo de peixe
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 19:30

Panqueca de atum com molho branco (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock)
Panqueca de atum com molho branco Crédito: Alexander Prokopenko | Shutterstock
O atum em lata é uma opção versátil e prática para quem busca preparar receitas rápidas e saborosas. Rico em proteínas e com um sabor marcante, ele pode ser incorporado facilmente em diferentes pratos, como tortas, bolinhos, saladas, massas e patês. Além de ser uma alternativa acessível e nutritiva, ele já vem pronto para consumo, o que reduz o tempo de preparo e facilita a rotina na cozinha.
Abaixo, confira 5 receitas práticas e rápidas com atum em lata!

Panqueca de atum com molho branco

Ingredientes:
Massa
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 2 ovos
  • Sal a gosto
  • 1 colher de cháde fermento químico em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • Óleo para untar

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Recheio
  • 360 g de atum escorrido
  • 2 xícaras de chá de requeijão cremoso
  • 1 cebola descascada e ralada
Molho branco
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino branca moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado para polvilhar
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma colher, separe a massa em pequenas porções, disponha sobre a panela e frite até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque o atum, o requeijão, a cebola ralada e misture bem. Com uma colher, pegue um pouco do recheio, disponha sobre um disco de massa e enrole. Repita o processo com toda a massa e coloque em uma travessa. Reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre para não empelotar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, despeje o molho sobre as panquecas, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Torta de liquidificador com atum

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 340 g de atum escorrido
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola picada
  • 100 g de milho-verde
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Reserve. No liquidificador, bata o leite, o óleo, os ovos, a farinha de trigo e o sal até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento por último e bata para misturar. Em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Aguarde esfriar um pouco, desenforme e sirva.

Bolinho de atum assado

Ingredientes:
  • 340 g de atum escorrido
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1/4 de xícara de chá de cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque o atum, o ovo, a aveia, a cenoura, a cebola, o alho, o azeite e os temperos. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Pegue pequenas porções da massa e faça bolinhas. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados. Sirva em seguida.
Salada de macarrão com atum (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Salada de macarrão com atum Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

Salada de macarrão com atum

Ingredientes:
  • 100 g de macarrão parafuso
  • 120 g de atum
  • 1/4 de xícara de chá de azeitona preta sem caroço
  • 1 colher de sopa de alcaparra
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 150 g de tomates-cereja
  • Água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo ralado para polvilhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo do atum e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e refogue até dourar. Junte o tomate-cereja e cozinhe por 3 minutos. Disponha o macarrão na panela e misture. Por último, coloque o atum e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, adicione a azeitona e a alcaparra. Polvilhe com o queijo ralado. Sirva em seguida.

Patê de atum

Ingredientes:
  • 120 g de atum
  • 2 colheres de sopa de maionese
  • Sal a gosto
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de salsa picada
  • Torradas para servir
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o atum, a maionese , a cebola, a salsa e o sal. Amasse e misture até obter uma pasta homogênea. Com a ajuda de uma colher, disponha o patê sobre as torradas e sirva em seguida.

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