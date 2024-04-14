Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prática

Torta de atum de liquidificador é uma boa opção para o lanche

Confira receita escolhida pelo HZ como sugestão para sua refeição. Essa tortinha é bem fácil de fazer e fica deliciosa!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 06:00

Torta de atum de liquidificador
Torta de atum de liquidificador Crédito: Comitê Umami/Divulgação
Torta de atum é sempre uma opção certeira para o lanche, em qualquer hora do dia. Também é uma comidinha ótima para levar a um piquenique, ou para servir em um brunch.  
A receita, boa e barata, é a sugestão do HZ para o seu fim de semana. Feita com ingredientes simples, que quase todo mundo já tem na despensa, essa tortinha é um verdadeiro arraso! Confira as instruções de preparo:

TORTA DE ATUM DE LIQUIDIFICADOR

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 20 minutos (+ 55 minutos de forno)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 2 xícaras (chá) de leite (400 ml)
  • Meia xícara (chá) de óleo (100 ml)
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (100g)
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó (12g)
  • Recheio:
  • 2 latas de atum em pedaços, escorrido (260g)
  • 1 cebola pequena picada (100g)
  • 1 xícara (chá) de azeitona verde fatiada (100g)
MODO DE PREPARO:
  1. Para a massa: no copo do liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos e o queijo ralado. Bata em velocidade média por dois minutos ou até que fique homogêneo.
  2. Transfira para uma tigela grande e junte, aos poucos, a farinha de trigo, mexendo até que esteja incorporada.
  3. Acrescente o fermento, misture delicadamente e reserve.
  4. Para o recheio: em uma tigela média, coloque o atum, a cebola e a azeitona. Misture. 
  5. Em um refratário retangular médio (20 x 30 cm), untado e enfarinhado, disponha metade da massa, o recheio e, por cima, a massa restante.
  6. Leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 55 minutos ou até dourar a superfície e a massa estar assada.
  7. Retire do forno e sirva em seguida.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Receitas de sobremesas de liquidificador unem praticidade e sabor

Confira receita de bolo de milho simples no liquidificador

Pudim de pão: veja receita fácil para fazer com liquidificador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados