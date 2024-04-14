Torta de atum de liquidificador é uma boa opção para o lanche

Torta de atum de liquidificador Crédito: Comitê Umami/Divulgação

Torta de atum é sempre uma opção certeira para o lanche, em qualquer hora do dia. Também é uma comidinha ótima para levar a um piquenique, ou para servir em um brunch.

A receita, boa e barata, é a sugestão do HZ para o seu fim de semana. Feita com ingredientes simples, que quase todo mundo já tem na despensa, essa tortinha é um verdadeiro arraso! Confira as instruções de preparo:

TORTA DE ATUM DE LIQUIDIFICADOR

Rendimento: 8 porções

Tempo médio de preparo: 20 minutos (+ 55 minutos de forno)

Nível: fácil



INGREDIENTES:

Massa:



2 xícaras (chá) de leite (400 ml)



Meia xícara (chá) de óleo (100 ml)



3 ovos

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (100g)



2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)



1 colher (sopa) de fermento em pó (12g)



Recheio:

2 latas de atum em pedaços, escorrido (260g)



1 cebola pequena picada (100g)



1 xícara (chá) de azeitona verde fatiada (100g)

MODO DE PREPARO:

Para a massa: no copo do liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos e o queijo ralado. Bata em velocidade média por dois minutos ou até que fique homogêneo. Transfira para uma tigela grande e junte, aos poucos, a farinha de trigo, mexendo até que esteja incorporada. Acrescente o fermento, misture delicadamente e reserve.

Para o recheio: em uma tigela média, coloque o atum, a cebola e a azeitona. Misture. Em um refratário retangular médio (20 x 30 cm), untado e enfarinhado, disponha metade da massa, o recheio e, por cima, a massa restante.

Leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 55 minutos ou até dourar a superfície e a massa estar assada.

Retire do forno e sirva em seguida.

