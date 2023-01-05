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Fofinho

Confira receita de bolo de milho simples no liquidificador

Fácil de fazer e perfeito para acompanhar o cafezinho, esse clássico das festas juninas é uma ótima pedida para o lanche
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 11:27

Bolo de milho
Bolo de milho: clássico das festas juninas vai bem em qualquer ocasião Crédito: Mococa/Divulgação
Fácil de fazer e delicioso para acompanhar o cafezinho, bolo de milho é a nossa dica para o lanche. Para simplificar o preparo da receita, sugerimos milho-verde em latinha.
Para misturar bem os ingredientes, você só vai precisar de dois utensílios: colher-de-pau e liquidificador. Então, bora botar a mão na massa? 

BOLO DE MILHO SIMPLES

Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 2 latas de milho-verde (escorra o líquido)
  • 400 ml de leite de coco
  • 3 ovos
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo (sem fermento)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Antes de tudo, pré-aqueça o forno a 180º.
  2. Adicione o milho, o leite e os ovos em um liquidificador e bata por dois minutos até obter uma massa homogênea.
  3. Em seguida, adicione a manteiga, o açúcar e a farinha de trigo.
  4. Dessa vez, misture com uma colher e em seguida bata no liquidificador por mais dois minutos.
  5. Por último, adicione o fermento em pó e continue misturando bem.
  6. Coloque a massa em uma forma de furo central untada e enfarinhada.
  7. Leve ao forno para assar de 30 a 40 minutos. 
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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