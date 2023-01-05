Confira receita de bolo de milho simples no liquidificador

Fácil de fazer e delicioso para acompanhar o cafezinho, bolo de milho é a nossa dica para o lanche. Para simplificar o preparo da receita, sugerimos milho-verde em latinha.
Para misturar bem os ingredientes, você só vai precisar de dois utensílios: colher-de-pau e liquidificador. Então, bora botar a mão na massa?
BOLO DE MILHO SIMPLES
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 latas de milho-verde (escorra o líquido)
- 400 ml de leite de coco
- 3 ovos
- 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo (sem fermento)
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
- Antes de tudo, pré-aqueça o forno a 180º.
- Adicione o milho, o leite e os ovos em um liquidificador e bata por dois minutos até obter uma massa homogênea.
- Em seguida, adicione a manteiga, o açúcar e a farinha de trigo.
- Dessa vez, misture com uma colher e em seguida bata no liquidificador por mais dois minutos.
- Por último, adicione o fermento em pó e continue misturando bem.
- Coloque a massa em uma forma de furo central untada e enfarinhada.
- Leve ao forno para assar de 30 a 40 minutos.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.