Confira receita de bolo de milho simples no liquidificador

Antes de tudo, pré-aqueça o forno a 180º.

Adicione o milho, o leite e os ovos em um liquidificador e bata por dois minutos até obter uma massa homogênea.



Em seguida, adicione a manteiga, o açúcar e a farinha de trigo.



Dessa vez, misture com uma colher e em seguida bata no liquidificador por mais dois minutos.



Por último, adicione o fermento em pó e continue misturando bem.



Coloque a massa em uma forma de furo central untada e enfarinhada.

