Sem glúten

Bolo de pão de queijo: receita fácil e diferente para o lanche

Se a sua ideia é preparar um quitute sem usar farinha de trigo e que acompanhe bem um café fresquinho, essa dica é perfeita
Evelize Calmon

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 02:00

Bolo de pão de queijo
Bolo de pão de queijo: delícia diferente para o lanche Crédito: Nestlé/Divulgação
Pão de queijo por si só já é perfeito em qualquer tipo de lanche, mas que tal inovar e servir um bolo de pão de queijo? 
A receita que escolhemos é bem fácil de fazer e requer em média 30 minutos de forno para ficar pronta. O resultado é imperdível!

BOLO DE PÃO DE QUEIJO

INGREDIENTES:
  • 3 ovos
  • 2 xícaras (chá) de queijo muçarela em fatias, em cubos ou ralado (ou queijo minas padrão)
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 1 xícara (chá) de óleo
  • 1 colher (chá) de sal
  • 3 xícaras (chá) de polvilho doce
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Em um liquidificador, bata os ovos, o queijo, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. 
  2. Transfira a mistura para um recipiente e acrescente aos poucos o polvilho doce, e, por último, o fermento em pó. 
  3. Despeje a massa em uma forma de furo central (23 cm de diâmetro) untada.
  4. Leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. 
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

