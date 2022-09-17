Bolo de pão de queijo: receita fácil e diferente para o lanche

Pão de queijo por si só já é perfeito em qualquer tipo de lanche, mas que tal inovar e servir um bolo de pão de queijo?
A receita que escolhemos é bem fácil de fazer e requer em média 30 minutos de forno para ficar pronta. O resultado é imperdível!
BOLO DE PÃO DE QUEIJO
INGREDIENTES:
- 3 ovos
- 2 xícaras (chá) de queijo muçarela em fatias, em cubos ou ralado (ou queijo minas padrão)
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 1 xícara (chá) de óleo
- 1 colher (chá) de sal
- 3 xícaras (chá) de polvilho doce
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
- Em um liquidificador, bata os ovos, o queijo, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea.
- Transfira a mistura para um recipiente e acrescente aos poucos o polvilho doce, e, por último, o fermento em pó.
- Despeje a massa em uma forma de furo central (23 cm de diâmetro) untada.
- Leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.
Fonte: Nestlé.