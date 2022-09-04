Aprenda a fazer tortilha de batata com cebola e alho-poró

A tortilha espanhola é uma receita superprática para servir em um lanche rápido ou em uma refeição como acompanhamento ou prato principal. A versão que mostramos abaixo é bem acebolada e ganha um toque de alho-poró, ficando ainda mais gostosa.
Se você ainda não conhecia essa delícia, saiba que a tortilha é uma espécie de omelete, feita com batatas e ovos em uma frigideira. A adição de cebola depende da região onde é feita.
Na hora do preparo, se você ainda não tem muita habilidade com esse tipo de receita, a dica é prepará-la em uma omeleteira, o que diminui bastante o risco de despedaçar.
TORTILHA DE BATATA COM CEBOLA E ALHO-PORÓ
INGREDIENTES:
- 4 batatas
- 4 ovos
- 1 cebola branca
- ½ alho-poró
- 3 colheres (sopa) manteiga sem sal
- Sal (a gosto)
MODO DE PREPARO:
- Descasque e corte as batatas em rodelas finas e as mantenha em água para não escurecer.
- Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem al dente, escorra e reserve.
- Bata levemente os ovos com uma pitada de sal.
- Corte a cebola em julienne e o alho-poró em rodelas finas.
- Aqueça a manteiga sem sal em uma frigideira antiaderente, coloque a cebola e o alho-poró para refogar e inclua as batatas.
- Acerte o sal, tampe e deixe refogar até ficarem macios. Procure mexer na frigideira para que os ingredientes não grudem.
- Na mesma frigideira, adicione os ovos batidos por cima dos ingredientes e deixe cozinhar até ficarem firmes.
- Com a ajuda de um prato vire a tortilla e cozinhe do outro lado. Sirva imediatamente.
Fonte: Chef Aprendiz. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.