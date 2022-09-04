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Aprenda a fazer tortilha de batata com cebola e alho-poró

Receita espanhola é simples mas requer habilidade com a frigideira. Uma dica é prepará-la na omeleteira para não despedaçar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 08:00

A tortilha espanhola é uma receita superprática para servir em um lanche rápido ou em uma refeição como acompanhamento ou prato principal. A versão que mostramos abaixo é bem acebolada e ganha um toque de alho-poró, ficando ainda mais gostosa.
Se você ainda não conhecia essa delícia, saiba que a tortilha é uma espécie de omelete, feita com batatas e ovos em uma frigideira. A adição de cebola depende da região onde é feita. 
Tortilha espanhola de batata
Tortilha espanhola é feita com batatas e ovos Crédito: Daniel Del Pozo
Na hora do preparo, se você ainda não tem muita habilidade com esse tipo de receita, a dica é prepará-la em uma omeleteira, o que diminui bastante o risco de despedaçar. 

TORTILHA DE BATATA COM CEBOLA E ALHO-PORÓ

INGREDIENTES: 
  • 4 batatas
  • 4 ovos
  • 1 cebola branca
  • ½ alho-poró
  • 3 colheres (sopa) manteiga sem sal
  • Sal (a gosto)
MODO DE PREPARO:
  1. Descasque e corte as batatas em rodelas finas e as mantenha em água para não escurecer. 
  2. Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem al dente, escorra e reserve.
  3. Bata levemente os ovos com uma pitada de sal.
  4. Corte a cebola em julienne e o alho-poró em rodelas finas.
  5. Aqueça a manteiga sem sal em uma frigideira antiaderente, coloque a cebola e o alho-poró para refogar e inclua as batatas.
  6. Acerte o sal, tampe e deixe refogar até ficarem macios. Procure mexer na frigideira para que os ingredientes não grudem.
  7. Na mesma frigideira, adicione os ovos batidos por cima dos ingredientes e deixe cozinhar até ficarem firmes.
  8. Com a ajuda de um prato vire a tortilla e cozinhe do outro lado. Sirva imediatamente.
Fonte: Chef Aprendiz. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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