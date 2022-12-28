Saiba como fazer um delicioso brigadeirão usando a air fryer

Desde que foi lançada no Brasil, a air fryer vem conquistando seu espaço na cozinha dos capixabas. Afinal, para quem gosta de praticidade e não quer engordurar a cozinha, o eletrodoméstico é a escolha perfeita.
Também não são poucas as receitas que a fritadeira permite: os preparos possíveis vão desde o popular bolinho de bacalhau até uma sofisticada tarte tatin de pera.
Veja abaixo uma sugestão de sobremesa que é a cara do Brasil, o brigadeirão, que não precisa só do forno a gás para ficar pronto.
BRIGADEIRÃO NA AIR FRYER
Rendimento: 12 fatias em média
Tempo de preparo: 60 minutos de preparo + 6 horas de geladeira
Nível: médio
Tempo de preparo: 60 minutos de preparo + 6 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1 caixinha de leite condensado (340 g)
- 1 lata de creme de leite
- 1 xícara (chá) de chocolate em pó
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de chocolate granulado para decorar
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça sua air fryer a 160º C.
- Em um liquidificador, bata o leite condensando, o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até obter uma mistura homogênea.
- Despeje a mistura em uma forma com furo central (18 cm de diâmetro) untada com manteiga.
- Coloque a forma dentro de uma forma maior (20cm de diâmetro) com água morna até a metade.
- Posicione as duas formas dentro do cesto da air fryer, deslize-as para dentro e asse por cerca de 45 minutos.
- Desenforme ainda morno e decore toda a superfície com o granulado.
- Leve à geladeira por pelo menos seis horas antes de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.