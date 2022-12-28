Saiba como fazer um delicioso brigadeirão usando a air fryer

Preaqueça sua air fryer a 160º C.

Em um liquidificador, bata o leite condensando, o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até obter uma mistura homogênea.



Despeje a mistura em uma forma com furo central (18 cm de diâmetro) untada com manteiga.

Coloque a forma dentro de uma forma maior (20cm de diâmetro) com água morna até a metade.

Posicione as duas formas dentro do cesto da air fryer, deslize-as para dentro e asse por cerca de 45 minutos.

Desenforme ainda morno e decore toda a superfície com o granulado.

Leve à geladeira por pelo menos seis horas antes de servir.