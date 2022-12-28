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Saiba como fazer um delicioso brigadeirão usando a air fryer

Assim como o clássico pudim de leite, essa receita queridinha dos chocólatras também pode ser preparada com a fritadeira
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 06:00

Brigadeirão na air fryer
Finalize o brigadeirão com chocolate granulado Crédito: Nestlé/Divulgação
Desde que foi lançada no Brasil, a air fryer vem conquistando seu espaço na cozinha dos capixabas. Afinal, para quem gosta de praticidade e não quer engordurar a cozinha, o eletrodoméstico é a escolha perfeita. 
Também não são poucas as receitas que a fritadeira permite: os preparos possíveis vão desde o popular bolinho de bacalhau até uma sofisticada tarte tatin de pera
Veja abaixo uma sugestão de sobremesa que é a cara do Brasil, o brigadeirão, que não precisa só do forno a gás para ficar pronto. 

BRIGADEIRÃO NA AIR FRYER

Rendimento: 12 fatias em média
Tempo de preparo: 60 minutos de preparo + 6 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 1 caixinha de leite condensado (340 g)
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 xícara (chá) de chocolate em pó 
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de chocolate granulado para decorar
MODO DE PREPARO: 
  1. Preaqueça sua air fryer a 160º C.
  2. Em um liquidificador, bata o leite condensando, o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até obter uma mistura homogênea.
  3. Despeje a mistura em uma forma com furo central (18 cm de diâmetro) untada com manteiga. 
  4. Coloque a forma dentro de uma forma maior (20cm de diâmetro) com água morna até a metade. 
  5. Posicione as duas formas dentro do cesto da air fryer, deslize-as para dentro e asse por cerca de 45 minutos.
  6. Desenforme ainda morno e decore toda a superfície com o granulado. 
  7. Leve à geladeira por pelo menos seis horas antes de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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