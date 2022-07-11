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Saudável

Aprenda a fazer quiche vegetariana sem glúten na air fryer

Quer uma receita leve, rápida e prática para servir no lanche? Capriche nessa tortinha que não leva farinha de trigo e garanta os elogios
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 16:56

Essa dica é para os apaixonados por air fryer: quiche vegetariana feita sem a adição de farinha de trigo, pronta em menos de meia hora e muito, mas muito gostosa. 
Gostou da ideia? Então, separe a sua fritadeira, junte os ingredientes para preparar essa receitinha superprática e arrase no lanche! 

QUICHE VEGETARIANA SEM GLÚTEN NA AIR FRYER

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 25 minutos, em média 
Nível: fácil
Quiche sem farinha feita na air fryer
A receita da quiche rende em média seis porções Crédito: Mondial/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 6 ovos
  • 4 tomates cereja
  • 1 brócolis
  • ½ cebola
  • 1 dente de alho
  • Cheiro verde picado
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Cúrcuma 
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, coloque os ovos inteiros e bata com um garfo ou um fouet.
  2. Adicione os tomates, o brócolis, a cebola, o alho e o cheiro verde, todos bem picados.
  3. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, e uma pitada de cúrcuma; Misture muito bem.
  4. Despeje essa mistura em uma forma untada com um fiozinho de azeite.
  5. Leve para a air fryer a 180ºC por 25 minutos. Se preferir, leve ao forno pré-aquecido a 200ºC e asse por 35 minutos.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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