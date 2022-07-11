Aprenda a fazer quiche vegetariana sem glúten na air fryer

Essa dica é para os apaixonados por air fryer: quiche vegetariana feita sem a adição de farinha de trigo, pronta em menos de meia hora e muito, mas muito gostosa.
Gostou da ideia? Então, separe a sua fritadeira, junte os ingredientes para preparar essa receitinha superprática e arrase no lanche!
QUICHE VEGETARIANA SEM GLÚTEN NA AIR FRYER
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 25 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 25 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 6 ovos
- 4 tomates cereja
- 1 brócolis
- ½ cebola
- 1 dente de alho
- Cheiro verde picado
- Sal
- Pimenta-do-reino
- Cúrcuma
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, coloque os ovos inteiros e bata com um garfo ou um fouet.
- Adicione os tomates, o brócolis, a cebola, o alho e o cheiro verde, todos bem picados.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, e uma pitada de cúrcuma; Misture muito bem.
- Despeje essa mistura em uma forma untada com um fiozinho de azeite.
- Leve para a air fryer a 180ºC por 25 minutos. Se preferir, leve ao forno pré-aquecido a 200ºC e asse por 35 minutos.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.