Aprenda a fazer quiche vegetariana sem glúten na air fryer

Em uma tigela, coloque os ovos inteiros e bata com um garfo ou um fouet.

Adicione os tomates, o brócolis, a cebola, o alho e o cheiro verde, todos bem picados.



Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, e uma pitada de cúrcuma; Misture muito bem.



Despeje essa mistura em uma forma untada com um fiozinho de azeite.

