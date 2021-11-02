"Hambustel": aprenda a fazer pastel de hambúrguer na air fryer

Já comeu pastel de hambúrguer? Não? Então, cata essa dica que o Cesinha Fernandes apelidou de "hambustel". É uma receita para fazer na air fryer, bem prática, barata e sem sujeira na cozinha.
E como a carne fica fechadinha pela massa de pastel, ela continua suculenta, e ainda tem o tomate, o queijo derretido e o presunto quentinho para deixar tudo melhor. Faz também!
LISTA DE INGREDIENTES:
- Massa de pastel
- 1 hambúrguer já grelhado
- 1 rodela de tomate
- 2 fatias de presunto
- 2 fatias de queijo
- 1 gema de ovo para pincelar sobre a massa
Fonte: Cesinha Fernandes (@cesinha_). veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.