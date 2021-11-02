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"Hambustel": aprenda a fazer pastel de hambúrguer na air fryer

Se receita fácil, gostosa, barata e sem bagunça é tudo o que você mais quer no feriado, aproveite mais essa dica do Cesinha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 02:00

Já comeu pastel de hambúrguer? Não? Então, cata essa dica que o Cesinha Fernandes apelidou de "hambustel". É uma receita para fazer na air fryer, bem prática, barata e sem sujeira na cozinha. 
E como a carne fica fechadinha pela massa de pastel, ela continua suculenta, e ainda tem o tomate, o queijo derretido e o presunto quentinho para deixar tudo melhor. Faz também! 
LISTA DE INGREDIENTES: 
  • Massa de pastel
  • 1 hambúrguer já grelhado
  • 1 rodela de tomate
  • 2 fatias de presunto
  • 2 fatias de queijo
  • 1 gema de ovo para pincelar sobre a massa  
Hambustel, pastel de hambúrguer feito na air fryer
Pastel de hambúrguer: prático, não faz sujeira e é baratex Crédito: César Fernandes
Fonte: Cesinha Fernandes (@cesinha_). veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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