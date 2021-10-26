Bora petiscar? Aprenda a fazer arancini de queijo coalho

É fã de risoto? Então fique de olho nessa preparação que faz dele um delicioso petisco, o arancino, ou, no plural, arancini. Você pode preparar esses bolinhos com sobras ou cozinhar risoto a mais, já pensando em servir essa gostosura. Uma dica é usar geleia de pimenta como acompanhamento. Fica ótimo!
ARANCINI DE QUEIJO COALHO
- Rendimento: 8 porções
- Tempo de preparo: 60 minutos
- Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 4 punhados de arroz arbóreo
- Azeite de oliva extravirgem
- 1 cebola picada
- 200ml de vinho branco
- Caldo de legumes
- 2 xícaras de queijo coalho cortado em cubos
- 2 ovos
- 2 xícaras de farinha de rosca
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Óleo para fritar
- Geleia de pimenta para acompanhar
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, refogue a cebola no azeite.
- Junte o arroz e envolva-o em toda a gordura. Quando este estiver bem quente, acrescente o vinho branco e mexa bem.
- Cozinhe o risoto mexendo todo o tempo e adicionando o caldo aos poucos.
- Quando o arroz estiver cozido, espere o caldo secar e desligue o fogo.
- Disponha o risoto em uma travessa e deixe esfriar. Em seguida, leve para gelar por 30 minutos aproximadamente.
- Com o risoto gelado, faça bolinhas não muito grandes e recheie com os cubos de queijo coalho.
- Empane cada bolinha passando primeiro nos ovos batidos e depois na farinha de rosca.
- Frite em óleo bem quente e sirva imediatamente, com geleia de pimenta para acompanhar.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.