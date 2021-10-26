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Bora petiscar? Aprenda a fazer arancini de queijo coalho

Suas sobras de risoto podem virar um bolinho pra lá de chique, o arancino, que vai à mesa bem acompanhado por geleia de pimenta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 02:00

Arancini de queijo coalho e geleia de pimenta
A receita de arancini rende oito porções e fica pronta em 1 hora Crédito: Tirolez/Divulgação
É fã de risoto? Então fique de olho nessa preparação que faz dele um delicioso petisco, o arancino, ou, no plural, arancini. Você pode preparar esses bolinhos com sobras ou cozinhar risoto a mais, já pensando em servir essa gostosura. Uma dica é usar geleia de pimenta como acompanhamento. Fica ótimo!

ARANCINI DE QUEIJO COALHO

  • Rendimento: 8 porções
  • Tempo de preparo: 60 minutos
  • Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 4 punhados de arroz arbóreo
  • Azeite de oliva extravirgem
  • 1 cebola picada
  • 200ml de vinho branco
  • Caldo de legumes
  • 2 xícaras de queijo coalho cortado em cubos
  • 2 ovos
  • 2 xícaras de farinha de rosca
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Óleo para fritar
  • Geleia de pimenta para acompanhar
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, refogue a cebola no azeite.
  2. Junte o arroz e envolva-o em toda a gordura. Quando este estiver bem quente, acrescente o vinho branco e mexa bem.
  3. Cozinhe o risoto mexendo todo o tempo e adicionando o caldo aos poucos.
  4. Quando o arroz estiver cozido, espere o caldo secar e desligue o fogo.
  5. Disponha o risoto em uma travessa e deixe esfriar. Em seguida, leve para gelar por 30 minutos aproximadamente.
  6. Com o risoto gelado, faça bolinhas não muito grandes e recheie com os cubos de queijo coalho.
  7. Empane cada bolinha passando primeiro nos ovos batidos e depois na farinha de rosca.
  8. Frite em óleo bem quente e sirva imediatamente, com geleia de pimenta para acompanhar.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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