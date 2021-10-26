Bora petiscar? Aprenda a fazer arancini de queijo coalho

Em uma panela, refogue a cebola no azeite.

Junte o arroz e envolva-o em toda a gordura. Quando este estiver bem quente, acrescente o vinho branco e mexa bem.



Cozinhe o risoto mexendo todo o tempo e adicionando o caldo aos poucos.



Quando o arroz estiver cozido, espere o caldo secar e desligue o fogo.



Disponha o risoto em uma travessa e deixe esfriar. Em seguida, leve para gelar por 30 minutos aproximadamente.



Com o risoto gelado, faça bolinhas não muito grandes e recheie com os cubos de queijo coalho.



Empane cada bolinha passando primeiro nos ovos batidos e depois na farinha de rosca.

