Fica a dica

Atum com natas é versão mais em conta do famoso prato português

Receita inspirada no tradicional bacalhau com natas é uma alternativa barata e igualmente saborosa para a refeição em família
Evelize Calmon

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 06:00

O bacalhau é indiscutivelmente o ingrediente oficial das receitas de Páscoa, mas quem não segue a tradição pode inovar nas preparações com peixe gastando menos.
O atum com natas, inspirado no clássico bacalhau com natas de Portugal, é uma sugestão que cai bem em qualquer refeição especial com a família, não apenas na Semana Santa.
Para prepará-la, você vai precisar de apenas duas latinhas de atum em óleo, e assim o prato sai bem mais em conta e dá menos trabalho do que se for feito com bacalhau. Confira a seguir. 
Atum com natas: receita é uma alternativa ao bacalhau cremoso  Crédito: Camil/Divulgação

ATUM COM NATAS

INGREDIENTES: 
  • 3 colheres (sopa) de manteiga
  • Meia cebola ralada
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 xícara e meia (chá) de leite
  • Meia colher (chá) de sal
  • Noz-moscada a gosto
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 3 batatas cortada em cubos médios cozidas
  • 2 latas de atum sólido em óleo (escorrido)
  • Para Decorar: azeitona preta e queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e doure levemente a cebola. 
  2. Junte a farinha, misture e refogue por 1 minuto até formar uma pasta lisa e sem grumos.
  3. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar, e cozinhe por cinco minutos. Tempere com o sal e a noz-moscada.
  4. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture. Reserve.
  5. Em um refratário grande, coloque as batatas, o atum e o molho branco.
  6. Em seguida, polvilhe o queijo parmesão ralado, decore com as azeitonas e leve ao forno preaquecido (180°C) por 15 minutos ou até dourar.
  7. Retire do forno e sirva em seguida.
Fonte: Chef Lucas Canalis/Camil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Vai um pavê de limão aí? Aprenda a receita passo a passo

Lasanha enrolada de palmito é dica para o fim de semana

Veja receita rápida de pizza de atum com pão folha na air fryer

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

