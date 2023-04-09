Atum com natas é versão mais em conta do famoso prato português

O bacalhau é indiscutivelmente o ingrediente oficial das receitas de Páscoa, mas quem não segue a tradição pode inovar nas preparações com peixe gastando menos.
O atum com natas, inspirado no clássico bacalhau com natas de Portugal, é uma sugestão que cai bem em qualquer refeição especial com a família, não apenas na Semana Santa.
Para prepará-la, você vai precisar de apenas duas latinhas de atum em óleo, e assim o prato sai bem mais em conta e dá menos trabalho do que se for feito com bacalhau. Confira a seguir.
ATUM COM NATAS
INGREDIENTES:
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- Meia cebola ralada
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 xícara e meia (chá) de leite
- Meia colher (chá) de sal
- Noz-moscada a gosto
- 1 caixinha de creme de leite
- 3 batatas cortada em cubos médios cozidas
- 2 latas de atum sólido em óleo (escorrido)
- Para Decorar: azeitona preta e queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e doure levemente a cebola.
- Junte a farinha, misture e refogue por 1 minuto até formar uma pasta lisa e sem grumos.
- Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar, e cozinhe por cinco minutos. Tempere com o sal e a noz-moscada.
- Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture. Reserve.
- Em um refratário grande, coloque as batatas, o atum e o molho branco.
- Em seguida, polvilhe o queijo parmesão ralado, decore com as azeitonas e leve ao forno preaquecido (180°C) por 15 minutos ou até dourar.
- Retire do forno e sirva em seguida.
Fonte: Chef Lucas Canalis/Camil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.