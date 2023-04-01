Lasanha enrolada de palmito é dica para o fim de semana

Faça o molho, refogando a cebola no azeite e juntando o tomate pelado.

Tempere com o sal, tampe a panela e deixe cozinhar até encorpar. Reserve.

Amasse a ricota e vá adicionando o requeijão, o presunto e a muçarela até obter uma mistura firme.

Pegue duas tiras de palmito pupunha cortado em forma de lasanha e coloque uma na ponta da outra, para formar uma tira mais comprida.

Coloque um pouco do recheio sobre elas e enrole.

Distribua o molho no fundo de um refratário, reservando um pouco para colocar por cima dos rolinhos.

Acomode os rolinhos de lasanha por cima do molho, com a parte do recheio para cima.