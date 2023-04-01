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Sem massa

Lasanha enrolada de palmito é dica para o fim de semana

Receita tem visual de dar água na boca e não dá trabalho para fazer. O prato é uma alternativa sem glúten bastante saborosa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 06:00

Você já ouviu falar de lasanha enrolada? Pois aqui vai uma receita dessa versão que, além de saborosa, tem um visual de dar água na boca. 
Em vez da massa tradicional, nossa lasanha enrolada de palmito leva lâminas de pupunha, já facilmente encontradas em conserva nos supermercados ou in natura nas delicatéssens.  
Para o recheio, sugerimos uma combinação de queijos e presunto picado, e o molho para envolver os rolinhos é o clássico pomodoro, feito com tomate pelado. Veja abaixo como é fácil fazer.  

LASANHA ENROLADA DE PALMITO

Rendimento: 6 porções 
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil 
Lasanha enrolada de palmito
Lasanha enrolada de palmito com molho sugo: dica para o fim de semana Crédito: Castelo/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 vidro de palmito pupunha no formato lasanha 
  • Recheio:
  • 250g de ricota amassada
  • 1 pote de requeijão cremoso (200g)
  • 200g de queijo muçarela picado
  • 200g de presunto picado
  • Molho:
  • 1 cebola picada
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 1 lata de tomate pelado picado
  • 1 colher (chá) de sal
MODO DE PREPARO: 
  1. Faça o molho, refogando a cebola no azeite e juntando o tomate pelado. 
  2. Tempere com o sal, tampe a panela e deixe cozinhar até encorpar. Reserve. 
  3. Amasse a ricota e vá adicionando o requeijão, o presunto e a muçarela até obter uma mistura firme. 
  4. Pegue duas tiras de palmito pupunha cortado em forma de lasanha e coloque uma na ponta da outra, para formar uma tira mais comprida. 
  5. Coloque um pouco do recheio sobre elas e enrole. 
  6. Distribua o molho no fundo de um refratário, reservando um pouco para colocar por cima dos rolinhos. 
  7. Acomode os rolinhos de lasanha por cima do molho, com a parte do recheio para cima. 
  8. Enfeite com o molho reservado e leve ao forno quente (250°C) por cerca de 15 minutos para esquentar bem. Sirva em seguida.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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