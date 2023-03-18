Gosta de charutinho de repolho? Saiba como fazer na air fryer

Charutinho de repolho é um clássico da cozinha mediterrânea. Originalmente criado na Grécia, o quitute faz muito sucesso nos restaurantes de especialidade sírio-libanesa.
A receita é bem simples de preparar e os ingredientes, baratos, são fáceis de encontrar nos mercados. Para facilitar ainda mais, nossa dica é assar os charutos na air fryer. Curtiu? Acompanhe o passo a passo.
CHARUTINHO DE REPOLHO NA AIR FRYER
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: até 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 8 folhas de repolho
- 400g de carne moída crua
- 200g de arroz cozido
- 2 colheres (sopa) de cebola picada ou triturada
- 2 dentes de alho amassado
- 2 colheres (sopa) de salsinha e cebolinha
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto as folhas de repolho.
- Em seguida, distribua o recheio igualmente nas folhas de repolho e as enrole como se fossem charutos.
- Pincele cada rolinho com um pouco de azeite e sal e leve para a air fryer por cerca de 15 minutos na temperatura de 160ºC.
- Dica: se possível, substitua as folhas de repolho por folhas de couve ou de uva.
Fonte: Mondial.