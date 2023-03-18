Delícia grega

Gosta de charutinho de repolho? Saiba como fazer na air fryer

Aproveite o fim de semana para preparar essa receita prática e barata, que contém ingredientes fáceis de achar nos mercados
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Março de 2023 às 06:00

Charutinho de repolho é um clássico da cozinha mediterrânea. Originalmente criado na Grécia, o quitute faz muito sucesso nos restaurantes de especialidade sírio-libanesa.
A receita é bem simples de preparar e os ingredientes, baratos, são fáceis de encontrar nos mercados. Para facilitar ainda mais, nossa dica é assar os charutos na air fryer. Curtiu? Acompanhe o passo a passo. 

CHARUTINHO DE REPOLHO NA AIR FRYER

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: até 15 minutos
Nível: fácil
Charutinho de repolho com carne moída na air fryer
Criado na Grécia, o charutinho virou clássico na cozinha árabe Crédito: Shutterstock
INGREDIENTES:
  • 8 folhas de repolho
  • 400g de carne moída crua
  • 200g de arroz cozido
  • 2 colheres (sopa) de cebola picada ou triturada
  • 2 dentes de alho amassado
  • 2 colheres (sopa) de salsinha e cebolinha
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto as folhas de repolho. 
  2. Em seguida, distribua o recheio igualmente nas folhas de repolho e as enrole como se fossem charutos.
  3. Pincele cada rolinho com um pouco de azeite e sal e leve para a air fryer por cerca de 15 minutos na temperatura de 160ºC.
  4. Dica: se possível, substitua as folhas de repolho por folhas de couve ou de uva. 
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

