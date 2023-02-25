Confira receita de bolinho quente de doce de leite na air fryer

Unte com manteiga quatro ramequins de 7 cm de diâmetro e 4 cm de altura ou que comportem 120 ml.

Polvilhe farinha de trigo, chacoalhe para espalhar e bata bem sobre a pia para retirar o excesso.

Em uma tigela média, coloque a manteiga e leve ao micro-ondas por 1 minuto, até derreter. Junte o doce de leite e o açúcar e misture bem com uma espátula até ficar liso.



Em uma tigela pequena, quebre um ovo de cada vez, junte ao doce de leite e misture bem — se um estiver estragado, você não perde a receita. Acrescente a farinha, passando pela peneira e adicione o sal. Misture delicadamente com a espátula.



Preaqueça sua air fryer a 140 ºC e programe para assar por 15 minutos.



Com uma concha, divida a massa nos ramequins, deixando cerca de 1 cm de borda livre em cada um deles.



Coloque os ramequins no cesto da air fryer e feche a gaveta.

Atenção para o ponto: o bolinho deve crescer, firmar nas bordas, mas não deve assar completamente no centro (ele fica ainda molinho ao toque). Uma boa maneira de verificar isso é espetando um palito: ele deve sair limpo nas bordas e molhado no centro. Se passar do tempo, o bolinho assa completamente e perde a calda interior.



Com cuidado, e usando um pano de prato (ou pinça com ponta de silicone), retire os bolinhos do cesto e espere 5 minutos para servir — esse tempo é essencial para o bolinho terminar de cozinhar e abaixar a temperatura interna.

