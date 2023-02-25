Confira receita de bolinho quente de doce de leite na air fryer

Quer uma receita de sobremesa vapt-vupt para fazer na air fryer? Então aqui vai uma dica imperdível: bolinho quente de doce de leite.
Bastante cremoso por dentro, o doce ao estilo petit gateau é uma solução rápida para matar a vontade de comer uma guloseima quentinha com sorvete.
A receitinha é da chef e apresentadora Rita Lobo, que assina a grife de conteúdos culinários Panelinha. Você também pode preparar os bolinhos no forno convencional, mas na air fryer eles ficam prontos em aproximadamente 15 minutos.
BOLINHO QUENTE DE DOCE DE LEITE NA AIR FRYER
Rendimento: 4 bolinhos
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil.
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil.
INGREDIENTES:
- ¾ de xícara (chá) de doce de leite (cerca de 200 g)
- 2 ovos
- 50g de manteiga
- ¼ de xícara (chá) de açúcar
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 pitada de sal
- Manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar os ramequins
- Sorvete de leite para servir
MODO DE PREPARO:
- Unte com manteiga quatro ramequins de 7 cm de diâmetro e 4 cm de altura ou que comportem 120 ml.
- Polvilhe farinha de trigo, chacoalhe para espalhar e bata bem sobre a pia para retirar o excesso.
- Em uma tigela média, coloque a manteiga e leve ao micro-ondas por 1 minuto, até derreter. Junte o doce de leite e o açúcar e misture bem com uma espátula até ficar liso.
- Em uma tigela pequena, quebre um ovo de cada vez, junte ao doce de leite e misture bem — se um estiver estragado, você não perde a receita. Acrescente a farinha, passando pela peneira e adicione o sal. Misture delicadamente com a espátula.
- Preaqueça sua air fryer a 140 ºC e programe para assar por 15 minutos.
- Com uma concha, divida a massa nos ramequins, deixando cerca de 1 cm de borda livre em cada um deles.
- Coloque os ramequins no cesto da air fryer e feche a gaveta.
- Atenção para o ponto: o bolinho deve crescer, firmar nas bordas, mas não deve assar completamente no centro (ele fica ainda molinho ao toque). Uma boa maneira de verificar isso é espetando um palito: ele deve sair limpo nas bordas e molhado no centro. Se passar do tempo, o bolinho assa completamente e perde a calda interior.
- Com cuidado, e usando um pano de prato (ou pinça com ponta de silicone), retire os bolinhos do cesto e espere 5 minutos para servir — esse tempo é essencial para o bolinho terminar de cozinhar e abaixar a temperatura interna.
- Passe uma faquinha ao redor do bolinho e vire em um prato para desenformar (se preferir, sirva os bolinhos diretamente nos ramequins). Sirva com sorvete de leite.
Fonte: Electrolux/Panelinha, por Rita Lobo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.