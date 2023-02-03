De queijo a polenta, veja dicas de petiscos para fazer na air fryer

Gosta de receber seus amigos em casa mas quer servir a eles novos petiscos sem abrir mão da praticidade?
Para isso, nada como ter uma air fryer bombando na cozinha. Então, se a sua ideia é usar e abusar essa grande aliada nas preparações do dia a dia, sugerimos três receitas de dar água na boca para fazer no fim de semana.
Palitinhos de queijo empanado (mozzarella sticks), polenta frita e linguiça calabresa acebolada são as dicas de HZ. Veja a seguir.
PALITINHOS DE QUEIJO NA AIR FRYER
Rendimento: 6 unidades
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 500g de queijo muçarela
- 3 ovos
- 1 e ½ xícara de farinha de trigo
- 2 e ½ xícara de farinha de rosca
- 1 colher (sopa) de ervas secas variadas
- ½ colher (chá) de páprica doce
- ½ colher (chá) de sal
- 1 fio de azeite
MODO DE PREPARO:
- Corte o queijo muçarela em palitos com aproximadamente 1cm de largura cada um e reserve.
- Em uma tigela, quebre os ovos e misture com a ajuda de um garfo. Reserve.
- Em outra tigela, misture a farinha de rosca com ervas, páprica e sal.
- Passe cada palito de queijo primeiramente nos ovos, depois na farinha de trigo, novamente nos ovos e por último na farinha de rosca.
- Coloque os palitos empanados na air fryer, um ao lado do outro, e regue com um fio de azeite.
- Programe por 5 a 8 minutos na temperatura de 200º C, até começarem a dourar e o queijo começar a derreter.
POLENTA FRITA COM QUEIJO E ERVAS
Rendimento: 8 unidades
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 e ½ xícara de fubá mimoso
- 4 xícaras de caldo de legumes
- 4 colheres (sopa) de queijo ralado
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 colher (sopa) de ervas variadas
- 2 colheres (chá) de sal
MODO DE PREPARO:
- Coloque o caldo, o azeite, as ervas e o sal em uma panela, leve ao fogo médio e quando levantar fervura adicione o fubá aos poucos, mexendo rapidamente com ajuda de um batedor.
- Continue mexendo em fogo baixo até a polenta estar bem cozida e soltando do fundo da panela, adicione o queijo e misture bem.
- Despeje a polenta ainda quente em uma assadeira untada com azeite e deixe esfriar completamente.
- Corte em tiras ou quadradinhos e frite na AirFryer Mondial em 200º por cerca de 10 a 15 minutos, até começar a ficar dourada e crocante.
LINGUIÇA CALABRESA ACEBOLADA NA AIR FRYER
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: até 15 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: até 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 gomos de linguiça calabresa defumada
- 1 cebola branca grande
MODO DE PREPARO:
- Corte as linguiças e a cebola em fatias finas.
- Coloque as rodelas na air fryer e programe em 180º C por aproximadamente oito minutos, lembrando de abrir a fritadeira e misturar os ingredientes na metade do tempo.
- Sirva em seguida.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.