Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sextou!

De queijo a polenta, veja dicas de petiscos para fazer na air fryer

As receitas de mozzarella sticks, polentinha frita com ervas e calabresa acebolada são superpráticas e o resultado dá água na boca
Evelize Calmon

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 16:04

Gosta de receber seus amigos em casa mas quer servir a eles novos petiscos sem abrir mão da praticidade? 
Para isso, nada como ter uma air fryer bombando na cozinha. Então, se a sua ideia é usar e abusar essa grande aliada nas preparações do dia a dia, sugerimos três receitas de dar água na boca para fazer no fim de semana.  
Palitinhos de queijo empanado (mozzarella sticks), polenta frita e linguiça calabresa acebolada são as dicas de HZ. Veja a seguir.

PALITINHOS DE QUEIJO NA AIR FRYER

Rendimento: 6 unidades
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Palitinhos de queijo feitos na air fryer e servidos com molho de tomate
Uma dica é servir os mozzarella sticks com catchup ou molho de tomate Crédito: DronG
INGREDIENTES:
  • 500g de queijo muçarela
  • 3 ovos
  • 1 e ½ xícara de farinha de trigo
  • 2 e ½ xícara de farinha de rosca
  • 1 colher (sopa) de ervas secas variadas
  • ½ colher (chá) de páprica doce
  • ½ colher (chá) de sal
  • 1 fio de azeite
MODO DE PREPARO:
  1. Corte o queijo muçarela em palitos com aproximadamente 1cm de largura cada um e reserve.
  2. Em uma tigela, quebre os ovos e misture com a ajuda de um garfo. Reserve.
  3. Em outra tigela, misture a farinha de rosca com ervas, páprica e sal.
  4. Passe cada palito de queijo primeiramente nos ovos, depois na farinha de trigo, novamente nos ovos e por último na farinha de rosca.
  5. Coloque os palitos empanados na air fryer, um ao lado do outro, e regue com um fio de azeite.
  6. Programe por 5 a 8 minutos na temperatura de 200º C, até começarem a dourar e o queijo começar a derreter.

POLENTA FRITA COM QUEIJO E ERVAS

Rendimento: 8 unidades
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Palitinhos de polenta na air fryer
A receita rende em média oito unidades Crédito: Katarzyna Hurova
INGREDIENTES: 
  • 1 e ½ xícara de fubá mimoso
  • 4 xícaras de caldo de legumes
  • 4 colheres (sopa) de queijo ralado
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 colher (sopa) de ervas variadas
  • 2 colheres (chá) de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque o caldo, o azeite, as ervas e o sal em uma panela, leve ao fogo médio e quando levantar fervura adicione o fubá aos poucos, mexendo rapidamente com ajuda de um batedor.
  2. Continue mexendo em fogo baixo até a polenta estar bem cozida e soltando do fundo da panela, adicione o queijo e misture bem.
  3. Despeje a polenta ainda quente em uma assadeira untada com azeite e deixe esfriar completamente.
  4. Corte em tiras ou quadradinhos e frite na AirFryer Mondial em 200º por cerca de 10 a 15 minutos, até começar a ficar dourada e crocante.

LINGUIÇA CALABRESA ACEBOLADA NA AIR FRYER

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: até 15 minutos  
Nível: fácil
Linguiça calabresa na air fryer
Frite os ingredientes por oito minutos a 180ºC Crédito: Svetlana Monyakova
INGREDIENTES: 
  • 2 gomos de linguiça calabresa defumada
  • 1 cebola branca grande
MODO DE PREPARO:
  1. Corte as linguiças e a cebola em fatias finas.  
  2. Coloque as rodelas na air fryer e programe em 180º C por aproximadamente oito minutos, lembrando de abrir a fritadeira e misturar os ingredientes na metade do tempo.
  3. Sirva em seguida.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Receita de pavê de leite em pó com morango: fácil e irresistível

Gelato é tudo de bom! Veja onde provar novos sabores no ES

Picolé de biscoito recheado: receita fácil para fazer nas férias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados