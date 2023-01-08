Vapt-vupt

Veja receita rápida de pizza de atum com pão folha na air fryer

Quer uma dica prática para o lanche da tarde? Essa opção, crocante e suculenta, leva menos de 15 minutos para ficar pronta
Evelize Calmon

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 06:00

Pizza de atum com pão folha na air fryer
Pizza rápida é uma boa dica para o lanche das férias Crédito: Mondial/Reprodução
Todo mundo curte uma receitinha rápida e gostosa para incrementar o lanche, não é mesmo? Pois aqui vai uma dica quente de HZ: pizza de atum com pão folha na air fryer
Crocante na base e suculenta por cima, com uma cobertura de dar água na boca, essa versão da redonda é uma ótima pedida para servir nas férias.  

PIZZA RÁPIDA DE ATUM COM PÃO FOLHA 

Rendimento: seis porções
Tempo de preparo: até 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 6 pães folha
  • Cobertura:
  • 6 colheres (sopa) de molho de tomate pronto
  • 200g de queijo muçarela ou prato
  • 200g de atum em óleo ralado (escorra)
  • 1 cebola cortada em fatias finas
  • 12 azeitonas
  • 1 colher (sopa) de orégano
  • Azeite a gosto
  • 1 lata de milho cozido
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça sua air fryer a 200ºC.
  2. Espalhe uma colher (sopa) de molho de tomates em cada pão folha, e em seguida distribua a cobertura por igual em cada disco, começando pelas fatias de queijo.
  3. Leve para a air fryer por cinco minutos na temperatura de 200ºC.
  4. Retire e sirva finalizando com azeite e orégano.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

