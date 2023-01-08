Veja receita rápida de pizza de atum com pão folha na air fryer

Todo mundo curte uma receitinha rápida e gostosa para incrementar o lanche, não é mesmo? Pois aqui vai uma dica quente de HZ: pizza de atum com pão folha na air fryer.
Crocante na base e suculenta por cima, com uma cobertura de dar água na boca, essa versão da redonda é uma ótima pedida para servir nas férias.
PIZZA RÁPIDA DE ATUM COM PÃO FOLHA
Rendimento: seis porções
Tempo de preparo: até 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 6 pães folha
- Cobertura:
- 6 colheres (sopa) de molho de tomate pronto
- 200g de queijo muçarela ou prato
- 200g de atum em óleo ralado (escorra)
- 1 cebola cortada em fatias finas
- 12 azeitonas
- 1 colher (sopa) de orégano
- Azeite a gosto
- 1 lata de milho cozido
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça sua air fryer a 200ºC.
- Espalhe uma colher (sopa) de molho de tomates em cada pão folha, e em seguida distribua a cobertura por igual em cada disco, começando pelas fatias de queijo.
- Leve para a air fryer por cinco minutos na temperatura de 200ºC.
- Retire e sirva finalizando com azeite e orégano.
Fonte: Mondial.