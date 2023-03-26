Vegetariano

Veja como preparar canelone de ricota e berinjela ao molho sugo

Essa receita de massa para o almoço de domingo não contém carne e, além de ser leve, é uma opção barata com preparo simples
Evelize Calmon

Publicado em 26 de Março de 2023 às 06:00

Está à procura de uma receita de massa para o almoço de domingo que seja prática, barata e leve para consumir principalmente nos dias de calor?  
Então, aqui vai uma dica: canelone de ricota e berinjela com molho de tomate. A massa é a mesma usada no preparo de lasanha, e você pode comprá-la pronta em qualquer supermercado.
Se já tiver à mão um bom molho de tomate caseiro, sua receita vai ficar ainda mais saborosa. Veja abaixo como é fácil preparar esse canelone, que agrada em cheio aos vegetarianos.   

CANELONE DE RICOTA E BERINJELA AO MOLHO SUGO

Rendimento: 3 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Canelone de ricota e berinjela
Canelone de ricota e berinjela: receita de massa com recheio vegetariano Crédito: Galo/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 1 berinjela cortada em cubos pequenos
  • 1/2 xícara (chá) de salsa
  • 1 colher (café) de sal
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 200g de ricota
  • 3 colheres (sopa) de creme de leite
  • 1 pacote de massa de sêmola tipo lasanha (200g)
  • 2 xícaras (chá) de molho de tomate
  • 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
  • Azeite
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque em uma panela o azeite e a berinjela. Deixe refogar até a berinjela ficar macia e tempere com sal e pimenta. Misture a salsa, a ricota e o creme de leite. Reserve.
  2. Coloque em uma panela a água e o sal e deixe ferver. Cozinhe nela rapidamente a massa para lasanha.
  3. Recheie essa massa com a mistura cremosa de berinjela e ricota e enrole formando um canelone.
  4. Coloque os canelones em um refratário e regue com um pouco de molho de tomate.
  5. Finalize com mais molho e cubra com o parmesão ralado.
  6. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 10 minutos ou até dourar o queijo.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Lasanha à carbonara é uma dica para o almoço de domingo

Receita rápida e fácil: escondidinho de cogumelo com batata doce

Veja como fazer sanduíche de grão-de-bico com abobrinha marinada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Recomendado para você

Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?

