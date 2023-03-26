Veja como preparar canelone de ricota e berinjela ao molho sugo

Está à procura de uma receita de massa para o almoço de domingo que seja prática, barata e leve para consumir principalmente nos dias de calor?
Então, aqui vai uma dica: canelone de ricota e berinjela com molho de tomate. A massa é a mesma usada no preparo de lasanha, e você pode comprá-la pronta em qualquer supermercado.
Se já tiver à mão um bom molho de tomate caseiro, sua receita vai ficar ainda mais saborosa. Veja abaixo como é fácil preparar esse canelone, que agrada em cheio aos vegetarianos.
CANELONE DE RICOTA E BERINJELA AO MOLHO SUGO
Rendimento: 3 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 berinjela cortada em cubos pequenos
- 1/2 xícara (chá) de salsa
- 1 colher (café) de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
- 200g de ricota
- 3 colheres (sopa) de creme de leite
- 1 pacote de massa de sêmola tipo lasanha (200g)
- 2 xícaras (chá) de molho de tomate
- 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- Azeite
MODO DE PREPARO:
- Coloque em uma panela o azeite e a berinjela. Deixe refogar até a berinjela ficar macia e tempere com sal e pimenta. Misture a salsa, a ricota e o creme de leite. Reserve.
- Coloque em uma panela a água e o sal e deixe ferver. Cozinhe nela rapidamente a massa para lasanha.
- Recheie essa massa com a mistura cremosa de berinjela e ricota e enrole formando um canelone.
- Coloque os canelones em um refratário e regue com um pouco de molho de tomate.
- Finalize com mais molho e cubra com o parmesão ralado.
- Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 10 minutos ou até dourar o queijo.
Fonte: Galo.