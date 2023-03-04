Veja como fazer sanduíche de grão-de-bico com abobrinha marinada

Quer uma dica de sanduba leve e bem fresquinho para inovar na hora do seu lanche?

Então, anote esta dica: sanduíche de grão-de-bico com mostarda, tomate e marinada de abobrinha.

A receita é bem simples, mas você precisa preparar com antecedência o grão-de-bico (demolhe e cozinhe) e a marinada, que leva pelo menos 30 minutos para ficar no ponto.

Veja a seguir o passo a passo e aproveite essa delícia saudável que é perfeita para curtir no calorão.

Sanduíche é uma opção leve, saudável e bem fresquinha para o verão Crédito: Castelo/Divulgação

SANDUÍCHE DE GRÃO-DE-BICO COM ABOBRINHA MARINADA

Rendimento: 4 unidades.

Tempo de preparo: 40 minutos.

Nível: fácil.



INGREDIENTES:

1 xícara (chá) de maionese



2 colheres (chá) de molho de mostarda



2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido



1 cebola pequena picada



2 colheres (sopa) de salsa picada



8 fatias de pão integral



Abobrinha marinada:



2 abobrinhas médias



2 colheres (sopa) de vinagre de maçã



1 colher (chá) de sal



1 colher (chá) de açúcar



1 colher (sopa) de azeite de oliva



2 tomates cortados em fatias



Miniagrião para enfeitar (opcional)



MODO DE PREPARO:

Comece o preparo pela abobrinha marinada. Corte as abobrinhas em fatias finas no sentido do comprimento. Coloque em uma tigela e misture o vinagre de maçã, o sal, o açúcar e o azeite e coloque por cima. Deixe marinar por 30 minutos. Enquanto isso, misture bem a maionese, a mostarda, o grão-de-bico, a cebola e a salsa.

Montagem: distribua a pasta de grão-de-bico em quatro fatias de pão integral. Enfeite com o tomate e por cima arrume as abobrinhas marinadas. Tampe com o restante das fatias. Se preferir, enfeite com miniagrião.