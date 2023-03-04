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Nutritivo

Veja como fazer sanduíche de grão-de-bico com abobrinha marinada

Receita é saudável e combina com o clima quente. O preparo é rápido, mas os grãos e a marinada devem ser feitos com antecedência
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Março de 2023 às 06:00

Quer uma dica de sanduba leve e bem fresquinho para inovar na hora do seu lanche?
Então, anote esta dica: sanduíche de grão-de-bico com mostarda, tomate e marinada de abobrinha. 
A receita é bem simples, mas você precisa preparar com antecedência o grão-de-bico (demolhe e cozinhe) e a marinada, que leva pelo menos 30 minutos para ficar no ponto.  
Veja a seguir o passo a passo e aproveite essa delícia saudável que é perfeita para curtir no calorão.  
SANDUÍCHE DE GRÃO DE BICO COM MARINADA DE ABOBRINHA
Sanduíche é uma opção leve, saudável e bem fresquinha para o verão Crédito: Castelo/Divulgação

SANDUÍCHE DE GRÃO-DE-BICO COM ABOBRINHA MARINADA

Rendimento: 4 unidades.
Tempo de preparo: 40 minutos.
Nível: fácil. 
INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de maionese 
  • 2 colheres (chá) de molho de mostarda
  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • 8 fatias de pão integral
  • Abobrinha marinada:
  • 2 abobrinhas médias
  • 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 2 tomates cortados em fatias
  • Miniagrião para enfeitar (opcional)
MODO DE PREPARO:
  1. Comece o preparo pela abobrinha marinada. 
  2. Corte as abobrinhas em fatias finas no sentido do comprimento. 
  3. Coloque em uma tigela e misture o vinagre de maçã, o sal, o açúcar e o azeite e coloque por cima. Deixe marinar por 30 minutos.
  4. Enquanto isso, misture bem a maionese, a mostarda, o grão-de-bico, a cebola e a salsa.
  5. Montagem: distribua a pasta de grão-de-bico em quatro fatias de pão integral. Enfeite com o tomate e por cima arrume as abobrinhas marinadas. Tampe com o restante das fatias. Se preferir, enfeite com miniagrião.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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