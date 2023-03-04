Veja como fazer sanduíche de grão-de-bico com abobrinha marinada

Quer uma dica de sanduba leve e bem fresquinho para inovar na hora do seu lanche?
Então, anote esta dica: sanduíche de grão-de-bico com mostarda, tomate e marinada de abobrinha.
A receita é bem simples, mas você precisa preparar com antecedência o grão-de-bico (demolhe e cozinhe) e a marinada, que leva pelo menos 30 minutos para ficar no ponto.
Veja a seguir o passo a passo e aproveite essa delícia saudável que é perfeita para curtir no calorão.
SANDUÍCHE DE GRÃO-DE-BICO COM ABOBRINHA MARINADA
Rendimento: 4 unidades.
Tempo de preparo: 40 minutos.
Nível: fácil.
Tempo de preparo: 40 minutos.
Nível: fácil.
INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de maionese
- 2 colheres (chá) de molho de mostarda
- 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido
- 1 cebola pequena picada
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- 8 fatias de pão integral
- Abobrinha marinada:
- 2 abobrinhas médias
- 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 2 tomates cortados em fatias
- Miniagrião para enfeitar (opcional)
MODO DE PREPARO:
- Comece o preparo pela abobrinha marinada.
- Corte as abobrinhas em fatias finas no sentido do comprimento.
- Coloque em uma tigela e misture o vinagre de maçã, o sal, o açúcar e o azeite e coloque por cima. Deixe marinar por 30 minutos.
- Enquanto isso, misture bem a maionese, a mostarda, o grão-de-bico, a cebola e a salsa.
- Montagem: distribua a pasta de grão-de-bico em quatro fatias de pão integral. Enfeite com o tomate e por cima arrume as abobrinhas marinadas. Tampe com o restante das fatias. Se preferir, enfeite com miniagrião.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.